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    Изначально сюжет «Блэйда» с Мехаршалой Али разворачивались в 1920-е годы

    21 июня 2024
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    21.06.2024
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    Изначально сюжет «Блэйда» с Мехаршалой Али разворачивались в 1920-е годы

    Издание The Hollywood Reporter выпустило небольшую статью о производстве многострадального «Блэйда» с Мехаршалой Али в главной роли.

    Трудности с работой над проектом возникли из-за пандемии коронавируса, смещения внимания Disney на контент для стримингового сервиса и забастовок в Голливуде.

    Ему не уделяли должного внимания. Фильм стал жертвой слишком многого.

    Сам Махершала Али недоволен такой длительной разработкой. Он принимает активное участие в производстве, и его мнение учитывается авторами. Актерам редко удается достичь такого влияние.

    Недавно покинувшего проект режиссера Яна Деманджа, к примеру, предложил именно Махершала Али. Постановщик отказался от фильма, потому что устал ждать, когда начнутся съемки.

    Сюжет картины постоянно менялся: изначально ее действие должно было развернуться в 1920-е годы, а Миа Гот сыграла бы злую вампирку Лилит, но от задумки отказались. Для другой версии Marvel построила огромный поезд, но так его и не использовала. Теперь же история ленты будет в современности. Ее  дописывает Эрик Пирсон, который заканчивал «Черную вдову» и «Тора: Рагнарек».

    Сценарий должны закончить летом, а осенью его будут питчить режиссерам.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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