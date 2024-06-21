Изначально сюжет «Блэйда» с Мехаршалой Али разворачивались в 1920-е годы

Издание The Hollywood Reporter выпустило небольшую статью о производстве многострадального «Блэйда» с Мехаршалой Али в главной роли.

Трудности с работой над проектом возникли из-за пандемии коронавируса, смещения внимания Disney на контент для стримингового сервиса и забастовок в Голливуде.

Ему не уделяли должного внимания. Фильм стал жертвой слишком многого.

Сам Махершала Али недоволен такой длительной разработкой. Он принимает активное участие в производстве, и его мнение учитывается авторами. Актерам редко удается достичь такого влияние.

Недавно покинувшего проект режиссера Яна Деманджа, к примеру, предложил именно Махершала Али. Постановщик отказался от фильма, потому что устал ждать, когда начнутся съемки.

Сюжет картины постоянно менялся: изначально ее действие должно было развернуться в 1920-е годы, а Миа Гот сыграла бы злую вампирку Лилит, но от задумки отказались. Для другой версии Marvel построила огромный поезд, но так его и не использовала. Теперь же история ленты будет в современности. Ее дописывает Эрик Пирсон, который заканчивал «Черную вдову» и «Тора: Рагнарек».

Сценарий должны закончить летом, а осенью его будут питчить режиссерам.