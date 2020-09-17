«Амидамару, в меч!» — первый тизер-трейлер нового «Шаман Кинга»

В сети появился первый тизер-трейлер новой адаптации «Шаман Кинга», в котором показали Йо, Амидамару, Анну, Хао и Духа Огня.
Постановкой занимается режиссер второго сезона «Семи смертных грехов» Джоджи Фурута, а сценарий пишет Сёдзи Ёнэмура, приложивший руку к «Берсерку» и «Ван-Пису». Композитором выступает Юки Хаяси, который работал над «Моей геройской академией».
Йо озвучит Ёко Хикаса (голос Дианы из «Академии ведьмочек»). К остальным героям вернулись прежние сэйю из аниме 2001 года.
Новая экранизация по аналогии «Стальным алхимиком: Братство» будет точнее следовать оригинальной манге.
Аниме выйдет в апреле 2021 года.
Постер
Блогер Дмитрий Сыендук попробовал наложить на тизер оригинальный русский дубляж и…. вышло не очень.
https://twitter.com/sienduk/status/1306528423964217345?s=20
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Сериал выйдет в 2021 году.
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