«Амидамару, в меч!» — первый тизер-трейлер нового «Шаман Кинга»

В сети появился первый тизер-трейлер новой адаптации «Шаман Кинга», в котором показали Йо, Амидамару, Анну, Хао и Духа Огня.

Постановкой занимается режиссер второго сезона «Семи смертных грехов» Джоджи Фурута, а сценарий пишет Сёдзи Ёнэмура, приложивший руку к «Берсерку» и «Ван-Пису». Композитором выступает Юки Хаяси, который работал над «Моей геройской академией».

Йо озвучит Ёко Хикаса (голос Дианы из «Академии ведьмочек»). К остальным героям вернулись прежние сэйю из аниме 2001 года.

Новая экранизация по аналогии «Стальным алхимиком: Братство» будет точнее следовать оригинальной манге.

Аниме выйдет в апреле 2021 года.

Постер

Блогер Дмитрий Сыендук попробовал наложить на тизер оригинальный русский дубляж и…. вышло не очень.

https://twitter.com/sienduk/status/1306528423964217345?s=20