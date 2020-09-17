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    Новости

    «Амидамару, в меч!» — первый тизер-трейлер нового «Шаман Кинга»

    17 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    17.09.2020
    3142
    0 минут на чтение
    Первый тизер-трейлер нового «Шаман Кинга»

    В сети появился первый тизер-трейлер новой адаптации «Шаман Кинга», в котором показали Йо, Амидамару, Анну, Хао и Духа Огня.

    Постановкой занимается режиссер второго сезона «Семи смертных грехов» Джоджи Фурута, а сценарий пишет Сёдзи Ёнэмура, приложивший руку к «Берсерку» и «Ван-Пису». Композитором выступает Юки Хаяси, который работал над «Моей геройской академией».

    Йо озвучит Ёко Хикаса (голос Дианы из «Академии ведьмочек»). К остальным героям вернулись прежние сэйю из аниме 2001 года.

    Новая экранизация по аналогии «Стальным алхимиком: Братство» будет точнее следовать оригинальной манге.

    Аниме выйдет в апреле 2021 года.

    Постер

    Первый тизер-трейлер нового «Шаман Кинга» 2

    Блогер Дмитрий Сыендук попробовал наложить на тизер оригинальный русский дубляж и…. вышло не очень.

    https://twitter.com/sienduk/status/1306528423964217345?s=20

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     Дмитрий Кинский |  12.06.2020

    Сериал выйдет в 2021 году.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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