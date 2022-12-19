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    Новости

    К 2030 году в России хотят сделать аналог Electronic Arts

    19 декабря 2022
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    19.12.2022
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    К 2030 году в России хотят сделать аналог Electronic Arts

    «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что в правительстве обсуждают создание отечественного аналога Electronic Arts, который поставит на поток выпуск российских игр.

    Собрание по этому вопросу прошло 15 декабря. Участие приняли главы «Цифровой экономики» и «Института развития интернета», а также представители компаний вроде VK и Innova.

    «Стабилизационный сценарий» предполагает выход РФ в топ-20 стран-разработчиков и оценивается в 7 миллиардов долларов. На реализацию «амбициозного», суть которого не уточняется, нужно 20 миллиардов долларов. А для исполнения «лидерского сценария», согласно которому Россия будет конкурировать с мировыми разработчиками к 2030 году, требуется 50 миллиардов.

    Правительство собирается выпустить к тому моменту 25 ААА-игр, на каждую из которых выделят около 6,5 миллиарда рублей, а также 40 АА-тайтлов с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей.

    Вопросы по развитию отечественной игровой индустрии собираются проработать до 20 февраля 2023 года.

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