К 2030 году в России хотят сделать аналог Electronic Arts

«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники рассказал, что в правительстве обсуждают создание отечественного аналога Electronic Arts, который поставит на поток выпуск российских игр.

Собрание по этому вопросу прошло 15 декабря. Участие приняли главы «Цифровой экономики» и «Института развития интернета», а также представители компаний вроде VK и Innova.

«Стабилизационный сценарий» предполагает выход РФ в топ-20 стран-разработчиков и оценивается в 7 миллиардов долларов. На реализацию «амбициозного», суть которого не уточняется, нужно 20 миллиардов долларов. А для исполнения «лидерского сценария», согласно которому Россия будет конкурировать с мировыми разработчиками к 2030 году, требуется 50 миллиардов.

Правительство собирается выпустить к тому моменту 25 ААА-игр, на каждую из которых выделят около 6,5 миллиарда рублей, а также 40 АА-тайтлов с бюджетом до 1,6 миллиарда рублей.

Вопросы по развитию отечественной игровой индустрии собираются проработать до 20 февраля 2023 года.