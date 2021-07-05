«Как бы нам не умереть!»: русскоязычный трейлер «Улицы страха»

Netflix поделился русскоязычным трейлером первой части подросткового ужастика «Улица страха».

Всего сервис заказал три фильма по мотивам произведений детского же автора ужасов Роберта Стайна. Первая часть с подзаголовком «1994» вышла на сервисе 2 июля. В ней сюжет фокусируется на группе подростков, которые узнают, что страшные события, преследующие не одно поколение жителей их города, могут быть взаимосвязаны, а они сами, возможно, следующие жертвы.

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Следующая часть, «1978», выйдет 9 июля. А заключительная — «1666» — 16 июля. Вероятно, финал покажет, как именно проклятие поселилось в Шейдисайде.