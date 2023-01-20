Как бы выглядели герои советских мультиков, если бы они были титанами из «Атаки титанов»

Пользователь Jimmy Neiron с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели персонажи из советских мультфильм, если бы они были титанами из «Атаки титанов».

Среди них есть Волк из «Ну, погоди!», почтальон Печкин из «Трое из Простоквашино» и другие известные герои.