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    Как бы выглядели герои советских мультиков, если бы они были титанами из «Атаки титанов»

    20 января 2023
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    20.01.2023
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    0 минут на чтение

    Пользователь Jimmy Neiron с помощью нейросети Midjourney показал, как бы выглядели персонажи из советских мультфильм, если бы они были титанами из «Атаки титанов».

    Среди них есть Волк из «Ну, погоди!», почтальон Печкин из «Трое из Простоквашино» и другие известные герои.

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