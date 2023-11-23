«Какого дьявола?!» — посмотрите отрывок из спешла «Доктора Кто»

BBC поделилась отрывком из грядущего спецэпизода «Доктора Кто» под названием The Star Beast с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт в главных ролях.
В ролике Донна Ноубл заглядывает в комнату своей дочери, где обнаруживает пушистое инопланетное существо, похожее на плюшевую игрушку.
The Star Beast выйдет 25 ноября. Премьера второй серии Wild Blue Yonder состоится 2 декабря, а третьей The Giggle — 9 декабря.
А еще фанатов ждет рождественский спешл «Доктора Кто» — уже с Шути Гатвой в главной роли.
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