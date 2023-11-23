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    «Какого дьявола?!» — посмотрите отрывок из спешла «Доктора Кто»

    23 ноября 2023
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    23.11.2023
    365
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    «Как черта?!» — посмотрите отрывок из спешла «Доктора Кто»

    BBC поделилась отрывком из грядущего спецэпизода «Доктора Кто» под названием The Star Beast с Дэвидом Теннантом и Кэтрин Тейт в главных ролях.

    В ролике Донна Ноубл заглядывает в комнату своей дочери, где обнаруживает пушистое инопланетное существо, похожее на плюшевую игрушку.

    The Star Beast выйдет 25 ноября. Премьера второй серии Wild Blue Yonder состоится 2 декабря, а третьей The Giggle — 9 декабря.

    А еще фанатов ждет рождественский спешл «Доктора Кто» — уже с Шути Гатвой в главной роли.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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