«Как приручить дракона»? Нет, новый синематик WoW: Dragonflight!

Blizzard опубликовала новый кинематографический трейлер дополнения Dragonflight для World of Warcraft, который по духу очень напоминает мультфильм «Как приручить дракона».
В ролике человек и зандалар верхом на драконах рассекают по Драконьим островам, сталкиваются с Рашагет, Пожирательницей бурь и встречаются с самой Алекстразой.
Фанаты остались довольны новым синематиком, многие даже называют его одним из лучших за всю историю World of Warcraft. В то же время игроки удивлены, что его не использовали во время анонса.
Вместе с этим стартовала вторая фаза препатча Dragonflight — с доступом к расе драктиров и ивенту «Неудержимая буря».
Релиз аддона состоится 28 ноября.
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