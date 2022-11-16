«Как приручить дракона»? Нет, новый синематик WoW: Dragonflight!

Blizzard опубликовала новый кинематографический трейлер дополнения Dragonflight для World of Warcraft, который по духу очень напоминает мультфильм «Как приручить дракона».

В ролике человек и зандалар верхом на драконах рассекают по Драконьим островам, сталкиваются с Рашагет, Пожирательницей бурь и встречаются с самой Алекстразой.

Фанаты остались довольны новым синематиком, многие даже называют его одним из лучших за всю историю World of Warcraft. В то же время игроки удивлены, что его не использовали во время анонса.

Вместе с этим стартовала вторая фаза препатча Dragonflight — с доступом к расе драктиров и ивенту «Неудержимая буря».

Релиз аддона состоится 28 ноября.