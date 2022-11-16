    3
    Новости

    «Как приручить дракона»? Нет, новый синематик WoW: Dragonflight!

    16 ноября 2022
    Avatar photo
    16.11.2022
    402
    0 минут на чтение
    «Как приручить дракона»? Нет, новый синематик WoW: Dragonflight!

    Blizzard опубликовала новый кинематографический трейлер дополнения Dragonflight для World of Warcraft, который по духу очень напоминает мультфильм «Как приручить дракона».

    В ролике человек и зандалар верхом на драконах рассекают по Драконьим островам, сталкиваются с Рашагет, Пожирательницей бурь и встречаются с самой Алекстразой.

    Фанаты остались довольны новым синематиком, многие даже называют его одним из лучших за всю историю World of Warcraft. В то же время игроки удивлены, что его не использовали во время анонса.

    Вместе с этим стартовала вторая фаза препатча Dragonflight — с доступом к расе драктиров и ивенту «Неудержимая буря».

    Релиз аддона состоится 28 ноября.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фэнтези с повествованием от первого лица 5
    0
    1811
    Фэнтези с повествованием от первого лица

    Пять книг с колоритными и запоминающимися героями-рассказчиками

    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну
    0
    8609
    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну

    В этом фрагменте из главы про волшебных созданий рассказывается про удивительных духов-прислужников и духов-хранителей. Почитайте, как змей, спиридуш и стафия охраняют дома.

    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    107105
    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    Хочешь расстроить родителей — стань писателем

    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди
    0
    61330
    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди

    Без спойлеров делимся впечатлениями

    8 Futoku no Guild
    0
    119840
    Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2022 года.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 3
    0
    164710
    Марта Уэллс «Змеиное море». В поисках места под солнцем

    Фэнтезийные приключения воздушного народа.

    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники 9
    0
    217939
    Какие фильмы посмотреть в кино в ноябре 2022? Африканские супергерои и русские волшебники

    Реквием по Чёрной Пантере, корейская резня и подростковое фэнтези от автора «Стиляг».

    Настольная игра «Неизвестная планета»: через тетрис к звёздам!
    0
    220045
    Настольная игра «Неизвестная планета»: через тетрис к звёздам!

    Игроки будут исследовать новые миры, запускать вездеходы, развивать технологии и вести свою корпорацию к победе.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить