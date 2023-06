Как Талос, в принципе: 10 лучших фантастических игр-головоломок

На прошедшей 24 мая презентации PlayStation состоялся официальный анонс The Talos Principle II — продолжения нашумевшей головоломки, которая сделала хорватскую студию Croteam любимицей не только легкомысленных фанатов шутеров, но и интеллектуальных эстетов. Пока до релиза сиквела остаётся несколько месяцев, самое время наверстать упущенное и посмотреть, что же интересного предлагает этот жанр.

Дилогия Q.U.B.E.

Творение рук вчерашних студентов разве что ленивый не сравнивал с Portal — главной пространственной головоломкой в индустрии. Аналогии выстраиваются очень быстро: стерильное лабораторное пространство, нарочитый минимализм и десятки комнат с загадками. Q.U.B.E. не может похвастать таким же тонким и ироничным сюжетом и безупречным балансом, как игры Valve, но увлечь пазлами и занять на несколько часов вполне способна.

В Q.U.B.E. игроку приходится манипулировать разноцветными кубами при помощи особых перчаток. Синие кубики превращаются в трамплины, красные создают регулируемые платформы, жёлтые — множество платформ, а зелёные порождают привычный кубик-компаньон, как в Portal. На комбинациях и верной последовательности того, как нужно применять разноцветные многогранники, и выстроен весь игровой процесс. Если в подобных проектах интересует именно решение загадок, а не философские размышления — это достойный выбор на пару вечеров.

Chromagun

Ещё один беззастенчивый последователь Portal — только теперь вместо портальной пушки вам дают хроматическую, которая умеет окрашивать панельки и дроны в разные цвета. Окрашенные в один цвет предметы притягиваются — на этом и построены все загадки. На загрузочных экранах игра показывает знакомую с детства палитру К+Ж+С, где комбинация синего и жёлтого даёт зелёный, а красного с синим — лиловый.

На глубокий сюжет Chromagun тоже не претендует, хотя комментарии местного Наблюдателя достаточно забавны, чтобы разбавлять чистое, незамутнённое мозголомство.

The Turing Test

The Turing Test легко обвинить в избыточном заимствовании. Главная героиня, астронавт Ева Тьюринг, отправляется на спутник Юпитера, Европу, чтобы расследовать исчезновение персонала станции. Помогать ей в этом будет остроумный ИИ по имени Том. Изобилие отсылок к классике, преимущественно «Космической одиссее» Кубрика, прилагается.

Игровой процесс тоже подсмотрен у Portal — только здесь героиня оперирует не порталами, а энергетическими сферами, которые активируют различные устройства: от дверей и мостов до лифтов и шлюзов.

Несмотря на отсутствие вызова, лёгкое однообразие и бесконечные цитирования популярной научной фантастики, The Turing Test не вызывает раздражения и прекрасно подходит для порционного употребления. Во многом благодаря приятному темпу, симпатичному визуальному дизайну и плавно нарастающей сложности.

Superliminal

В отличие от многочисленных родственников Portal (к которым относится и The Talos Principle), Superliminal в основе своих загадок использует перспективу и манипуляции с объектами. Отодвигая и перемещая предметы, можно изменять их размер, чтобы использовать их, например, в качестве лестницы или трамплина. С определённого ракурса несколько полосок превращаются в объёмную фигурку, которую надо взять в руки и где-то поставить. Мозг плавится, окружающее пространство плывёт и тает, как на знаменитых полотнах Сальвадора Дали, — очень интересный и оригинальный опыт!

Сама концепция истории тоже неплохая — игроку предлагают погрузиться в осознанные сновидения разных людей в клинике для лечения неврозов. Естестественно, иная реальность быстро превращается в настоящее «Начало» Нолана — со снами внутри снов, сюрреалистическими сценами и изломанными пространствами. Жаль только, что истории не хватает смелости и глубины — посыл авторов: «Будьте позитивны и обращайтесь к специалистам!» буквально лежит на поверхности.

Antichamber

Ещё одна игра, которая ломает представления не только о пространстве, но и вообще о логике, — Antichamber, скромное творение молодого дизайнера Александра Брюса. Однажды он программировал классическую «змейку», но случайно допустил ошибку в коде и получил причудливую и странную штуку, которая вдохновила его на создание полноценного проекта.

Главное достоинство Antichamber в её способности регулярно ломать шаблоны. В игре, помимо оригинальных пространственных головоломок и привычных логических загадок, есть бесчисленное число ситуаций, которые решаются нестандартным способом. Комната превращается в бесконечную замкнутую петлю, и любой коридор ведёт к начальной точке? Попробуйте просто пойти назад. Не получается преодолеть пропасть прыжком? А может быть, и прыгать не нужно — достаточно сделать пару шагов. Игра поощряет любые нестандартные действия и заставляет думать по-иному. Ценное приобретение!

Manifold Garden

Почти восемь лет художник Уильям Чир создавал игру своей мечты — головоломку, вдохновлённую работами голландского графика Маурица Эшера.

В Manifold Garden нет глубокого сюжета или яркого героя. Только причудливые миры невозможной геометрии, разноцветные кубики и возможность менять пол, стены и потолок местами, приводящая к неожиданным последствиям. Стиль здесь явно идёт впереди игрового процесса — загадки скорее только выглядят сложными, нежели заставляют вас в исступлении напрягать серое вещество и тестировать себя на ловкость и сообразительность.

В отличие от многих хардкорных пазлов, Manifold Garden очень терпелива и добродушна к игроку, не утомляет резкими пиками сложности и служит скорее эстетической усладой глаз, а не испытанием интеллекта. Лучший порог вхождения в жанр после дилогии Portal.

The Swapper

На первый взгляд The Swapper кажется обычным двухмерным платформером или даже клоном Metroid — главный герой, космонавт, оказывается на заброшенной космической станции «Тесей», которую он должен исследовать.

Но на самом деле The Swapper — тонкая креативная головоломка, чьи загадки завязаны на использовании особой пушки, позволяющей протагонисту создавать свои полные копии, вплоть до четырёх штук. Одним выстрелом можно в любом месте сгенерировать клона, другим — переселить в него свою бессмертную душу (или разум). Превысить лимит в количестве копий или управлять ими по отдельности нельзя — все они повторяют движения одушевлённой версии, на чём и построены весьма заковыристые загадки.

The Swapper не стесняется и философских размышлений — неслучайно разработчики даже в названии космической станции спрятали прямой намёк на «парадокс Тесея» и полностью раскрыли это явление в мощнейшем финале. А ещё игра удивляет шикарным визуальным стилем: все локации сначала были вручную вылеплены из пластилина, а после оцифрованы.

Дилогия Supraland

Практически все головоломки страдают тем, что в них отсутствует творческая вариативность. Способ решить загадку есть только один, единственно верный и задуманный авторами. Supraland — одна из немногих игр, которые отбрасывают этот принцип.

В Supraland игроку предлагают роль игрушечного солдатика внутри детской песочницы. За ним с удовольствием присматривает её создатель — беззаботный мальчишка младшего школьного возраста. С первым оружием, деревянным мечом, бесстрашный герой отправляется в мир, полный открытий, сражений и, конечно, загадок.

Supraland без конца подкидывает разнообразные средства для преодоления препятствий: от фиолетового нажимного куба и крюка-кошки до волшебной пушки, постоянно обрастающей новыми функциями. Да, большинство загадок довольно очевидны, но свобода и нелинейность с лёгкостью нивелируют этот недостаток. Как и забавный мультипликационный стиль и юмор.

The Talos Principle

Представьте себе Portal, где нет порталов, но есть всё остальное: турели, кнопки, двери, «поля экспроприации», световые лучи и, конечно же, кубы. Теперь перенесите всё это из стерильных лабораторий на свежий воздух, в музеи под открытым небом: на руины Древней Греции, Египта или в средневековый европейский городок. Наконец, вместо лёгкого юмора добавьте в сюжет элементы философии: идеи античных классиков, Рене Декарта и научных фантастов вроде Азимова и Филипа Дика. Так и получится The Talos Principle — лучшая фантастическая головоломка со времён дилогии Portal.

Команда Croteam, до этого 15 лет занимавшаяся только шутерами, придумала The Talos Principle совершенно случайно, тестируя новую механику на специальных картах для Serious Sam 4. Из устройства, способного выключать силовые поля и выводить из строя оружие, сама собой сложилась концепция игры-головоломки: сначала родились пазлы, затем нелинейная структура, а потом и богоподобный персонаж Элохим, который сопровождает игрока. Для написания сценария хорваты позвали Тома Джуберта, талантливого нарративного дизайнера, который успел отметиться сюжетами трилогии Penumbra, сценарием FTL: Faster Than Light, упомянутой выше The Swapper и Driver: San Francisco. Кто бы мог подумать, что всё это придумал один и тот же человек?!

* * *

Наш топ без мест, но мы выявили первое. Хотя на это даже не тестировали. Вы наверняка правильно угадали. Держите тортик!