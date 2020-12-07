Каменная война начинается — вышел трейлер второго сезона «Доктора Стоуна»

В сети появился трейлер второго сезона аниме «Доктор Стоун», в котором в полном масштабе развернется война Сэнку против Цукасы.

Также в ролике представили новых персонажей:

Лучник Укё Сайондзи (Кэнсё Оно);

Ё Уэй (Ёсики Накадзима);

Мастер дзюдо Никки Ханада (Ацуми Танэдзаки).

Синъя Ино вернулся к обязанностям режиссера сериала, а Юитиро Кидо вновь выступил его сценаристом. За дизайн персонажей снова отвечает Юко Иваса.

«Доктор Стоун» вернется на экраны 14 января. За пределами Японии (в том числе в России) аниме будет транслировать Crunchyroll.