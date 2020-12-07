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    Каменная война начинается — вышел трейлер второго сезона «Доктора Стоуна»

    7 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    07.12.2020
    483
    0 минут на чтение
    Каменная война начинается — вышел трейлер второго сезона «Доктора Стоуна»

    В сети появился трейлер второго сезона аниме «Доктор Стоун», в котором в полном масштабе развернется война Сэнку против Цукасы.

    Также в ролике представили новых персонажей:

    • Лучник Укё Сайондзи (Кэнсё Оно);
    • Ё Уэй (Ёсики Накадзима);
    • Мастер дзюдо Никки Ханада (Ацуми Танэдзаки).

    Синъя Ино вернулся к обязанностям режиссера сериала, а Юитиро Кидо вновь выступил его сценаристом. За дизайн персонажей снова отвечает Юко Иваса.

    «Доктор Стоун» вернется на экраны 14 января. За пределами Японии (в том числе в России) аниме будет транслировать Crunchyroll.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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