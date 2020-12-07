Каменная война начинается — вышел трейлер второго сезона «Доктора Стоуна»

В сети появился трейлер второго сезона аниме «Доктор Стоун», в котором в полном масштабе развернется война Сэнку против Цукасы.
Также в ролике представили новых персонажей:
- Лучник Укё Сайондзи (Кэнсё Оно);
- Ё Уэй (Ёсики Накадзима);
- Мастер дзюдо Никки Ханада (Ацуми Танэдзаки).
Синъя Ино вернулся к обязанностям режиссера сериала, а Юитиро Кидо вновь выступил его сценаристом. За дизайн персонажей снова отвечает Юко Иваса.
«Доктор Стоун» вернется на экраны 14 января. За пределами Японии (в том числе в России) аниме будет транслировать Crunchyroll.
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Редактор
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