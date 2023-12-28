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    Кчау! Серия «Тачки» получит продолжение

    28 декабря 2023
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    28.12.2023
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    Кчау! «Тачки» получат продолжение

    Творческий директор «Тачек» Джей Уорд рассказал, что Pixar работает над продолжением серии мультфильмов.

    По его словам, в производстве находятся сразу несколько проектов во франшизе, но начнут выходить они только через несколько лет.

    Триквел «Тачек» вышел в 2017 году, а помимо него были короткометражки, спин-оффы про самолеты и несколько сериалов вроде «Баек Мэтра».

    Ранее глава Disney Боб Айгер рассказал, что продолжения получат и другие мультфильмы: «Зверополис», «История игрушек» и «Холодное сердце».

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