Кчау! Серия «Тачки» получит продолжение

Творческий директор «Тачек» Джей Уорд рассказал, что Pixar работает над продолжением серии мультфильмов.
По его словам, в производстве находятся сразу несколько проектов во франшизе, но начнут выходить они только через несколько лет.
Триквел «Тачек» вышел в 2017 году, а помимо него были короткометражки, спин-оффы про самолеты и несколько сериалов вроде «Баек Мэтра».
Ранее глава Disney Боб Айгер рассказал, что продолжения получат и другие мультфильмы: «Зверополис», «История игрушек» и «Холодное сердце».
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