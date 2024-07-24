Кевин Файги допустил возвращение Роберта Дауни мл. и Криса Эванса в MCU

Глава Marvel Studios Кевин Файги в беседе Discussing Film рассказал, стоит ли поклонникам ожидать возвращения Роберта Дауни мл. и Криса Эванса в MCU.

По словам продюсера, такой ход вполне возможен после того, как Хью Джекман согласился на роль в «Дэдпуле и Росомахе», хотя его персонаж погиб в «Логане».

Однако возвращать персонажей нужно аккуратно с учетом их наследия. Именно такой подход стал ключом к новой интерпретации Росомахи, заявил Файги.

Нужно определить, как сделать так, чтобы сохранить наследие, при этом соответствовать должному уровню. Мы потратили последние два с лишним года, чтобы реализовать это с Росомахой.

В апреле 2024-го Дауни мл. сам заявлял, что не против вернуться к роли Тони Старка, который стал «неотъемлемой частью ДНК» актера.

Ранее Файги заявил, что периодически думает о кроссовере Marvel и DC.