    Новости

    Кевин Файги допустил возвращение Роберта Дауни мл. и Криса Эванса в MCU

    24 июля 2024
    Фото аватара
    24.07.2024
    402
    0 минут на чтение
    Кевин Файги допустил возвращение Роберта Дауни мл. и Криса Эванса в MCU

    Глава Marvel Studios Кевин Файги в беседе Discussing Film рассказал, стоит ли поклонникам ожидать возвращения Роберта Дауни мл. и Криса Эванса в MCU.

    По словам продюсера, такой ход вполне возможен после того, как Хью Джекман согласился на роль в «Дэдпуле и Росомахе», хотя его персонаж погиб в «Логане».

    Однако возвращать персонажей нужно аккуратно с учетом их наследия. Именно такой подход стал ключом к новой интерпретации Росомахи, заявил Файги.

    Нужно определить, как сделать так, чтобы сохранить наследие, при этом соответствовать должному уровню. Мы потратили последние два с лишним года, чтобы реализовать это с Росомахой.

    В апреле 2024-го Дауни мл. сам заявлял, что не против вернуться к роли Тони Старка, который стал «неотъемлемой частью ДНК» актера.

    Ранее Файги заявил, что периодически думает о кроссовере Marvel и DC.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Как создать средневековый сеттинг 12
    0
    37419
    Как создать средневековый сеттинг

    Погружаемся в Тёмные века и погружаем в них других

    Что почитать? Реалистичные попаданцы… в фэнтези!
    0
    84347
    Что почитать? Реалистичные попаданцы… в фэнтези!

    Попаданцы в магические миры — самые реалистичные.

    Дэниел Абрахам «Время пепла». Воровка в игре престолов
    0
    93537
    Дэниел Абрахам «Время пепла». Воровка в игре престолов

    Интриганское фэнтези в средневековом антураже

    «Пацаны», 4 сезон: грязнее, кровавее, но так же хорошо? 3
    0
    132259
    «Пацаны», 4 сезон: грязнее, кровавее, но так же хорошо?

    Молоко на асфальте

    Художница Полина Яковлева: уютные миры, добрые сказки и много солнца 3
    0
    243800
    Художница Полина Яковлева: уютные миры, добрые сказки и много солнца

    Беседа с художницей о предвзятом отношении к цифровой живописи, сложных отношениях с издательствами и создании детских иллюстраций

    Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    362355
    Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

    От Гарри Поттера до Мэри Сью

    Читаем книгу: Нейтан Баллингруд — Странность 1
    0
    192683
    Читаем книгу: Нейтан Баллингруд — Странность

    Отрывок, в котором Сайлас Мундт совершает самую большую ошибку в своей жизни.

    Настоящий «Армагеддон». Как 30 лет назад на Юпитер упала комета 11
    0
    235295
    Настоящий «Армагеддон». Как 30 лет назад на Юпитер упала комета

    Небесное шоу, которое изменило представление об опасности астероидов

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить