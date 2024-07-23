Кевин Файги не исключает кроссовер киновселенных Marvel и DC в будущем

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием Collider рассказал, что иногда задумывается о потенциальном кроссовере между вселенными Marvel и DC.
Я думаю об этом время от времени, как и любой фанат. Я не знаю, когда, черт возьми, произойдет, или как это произойдет. Мы никогда не скажем «никогда», но пока планов нет.
Несмотря на то, что в ближайшее время кроссовера вселенных не произойдет, открытость Файги к этой идее дает фанатам проблеск надежды.
Пока же и Marvel, и DC заняты своими проектами.
Я видел снимки папарацци со съемок нового «Супермена». Выглядит круто. Так что пока он [Джеймс Ганн] сосредоточился на этом, в то время как мы заняты другим [«Дэдпул и Росомаха»]».
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