Кевин Файги не исключает кроссовер киновселенных Marvel и DC в будущем

Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием Collider рассказал, что иногда задумывается о потенциальном кроссовере между вселенными Marvel и DC.

Я думаю об этом время от времени, как и любой фанат. Я не знаю, когда, черт возьми, произойдет, или как это произойдет. Мы никогда не скажем «никогда», но пока планов нет.

Несмотря на то, что в ближайшее время кроссовера вселенных не произойдет, открытость Файги к этой идее дает фанатам проблеск надежды.

Пока же и Marvel, и DC заняты своими проектами.