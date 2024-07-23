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    Кевин Файги не исключает кроссовер киновселенных Marvel и DC в будущем

    23 июля 2024
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    23.07.2024
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    Кроссовер Marvel и DC

    Глава Marvel Studios Кевин Файги в разговоре с изданием Collider рассказал, что иногда задумывается о потенциальном кроссовере между вселенными Marvel и DC.

    Я думаю об этом время от времени, как и любой фанат. Я не знаю, когда, черт возьми, произойдет, или как это произойдет. Мы никогда не скажем «никогда», но пока планов нет.

    Несмотря на то, что в ближайшее время кроссовера вселенных не произойдет, открытость Файги к этой идее дает фанатам проблеск надежды.

    Пока же и Marvel, и DC заняты своими проектами.

    Я видел снимки папарацци со съемок нового «Супермена». Выглядит круто. Так что пока он  [Джеймс Ганн] сосредоточился на этом, в то время как мы заняты другим [«Дэдпул и Росомаха»]».

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