Кевин Файги получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Глава Marvel Studios Кевин Файги получит собственную звезду на знаменитой «Аллее славы» в Голливуде.

Торжественная церемония пройдет 25 июля перед кинотеатром El Capitan на Голливудском бульваре.

В качестве специальных гостей на мероприятие позвали звезд «Дэдпула и Росомахи» Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.

Это будет 2785 по счету звезда, заложенная на «Аллее славы». Из продюсеров звезды прежде удостаивались Уолт Дисней, Карл Леммле, Сэмюэл Голдвин и другие.

Ранее издание The Nation выпустило материал, в котором рассказало, что Кевин Файги нанимает режиссеров для проектов Marvel, которых можно контролировать.