Кевин Файги получит звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Глава Marvel Studios Кевин Файги получит собственную звезду на знаменитой «Аллее славы» в Голливуде.
Торжественная церемония пройдет 25 июля перед кинотеатром El Capitan на Голливудском бульваре.
В качестве специальных гостей на мероприятие позвали звезд «Дэдпула и Росомахи» Райана Рейнольдса и Хью Джекмана.
Это будет 2785 по счету звезда, заложенная на «Аллее славы». Из продюсеров звезды прежде удостаивались Уолт Дисней, Карл Леммле, Сэмюэл Голдвин и другие.
Ранее издание The Nation выпустило материал, в котором рассказало, что Кевин Файги нанимает режиссеров для проектов Marvel, которых можно контролировать.
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