Кевин Файги: Железного человека не будут воскрешать

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего не планируют воскрешать в киновселенной Marvel.

По его словам, команда много лет работала над тем, чтобы показать жертву Тони Старка в конце «Финала». И никто отменять этот момент не собирается.

Напомним, прежде инсайдеры сообщали, что Marvel размышляет о том, чтобы вернуть на экраны некоторых персонажей вроде Железного человека и Черной вдовы.

Тем не менее пользователи сети считают, что компания может ввести этих персонажей как версии из других вселенных, так как вся текущая фаза завязана на теме мультивселенной.