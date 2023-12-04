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    Кевин Файги: Железного человека не будут воскрешать

    4 декабря 2023
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    04.12.2023
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    Кевин Файги:

    Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего не планируют воскрешать в киновселенной Marvel.

    По его словам, команда много лет работала над тем, чтобы показать жертву Тони Старка в конце «Финала». И никто отменять этот момент не собирается.

    Напомним, прежде инсайдеры сообщали, что Marvel размышляет о том, чтобы вернуть на экраны некоторых персонажей вроде Железного человека и Черной вдовы.

    Тем не менее пользователи сети считают, что компания может ввести этих персонажей как версии из других вселенных, так как вся текущая фаза завязана на теме мультивселенной.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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