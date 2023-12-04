Кевин Файги: Железного человека не будут воскрешать

Глава Marvel Studios Кевин Файги рассказал, что Железного человека в исполнении Роберта Дауни-младшего не планируют воскрешать в киновселенной Marvel.
По его словам, команда много лет работала над тем, чтобы показать жертву Тони Старка в конце «Финала». И никто отменять этот момент не собирается.
Напомним, прежде инсайдеры сообщали, что Marvel размышляет о том, чтобы вернуть на экраны некоторых персонажей вроде Железного человека и Черной вдовы.
Тем не менее пользователи сети считают, что компания может ввести этих персонажей как версии из других вселенных, так как вся текущая фаза завязана на теме мультивселенной.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.