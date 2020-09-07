Киберпространство и жестокость: Nightdive показала новые ролики ремейка System Shock

В рамках онлайн фестиваля Deep Realms студия Nightdive опубликовала два ролика, посвящённых ремейку System Shock.
Первый демонстрирует мини-игру в киберпространстве. Здесь за отведённое время нужно активировать узлы связи, отразить атаки противника в виде «вирусов» и добраться до выхода. Мини-игра будет включаться при попытке, например, взломать защищённое двери.
Во втором ролике разработчики рассказывают о системе расчленения — противникам можно эффектно отстреливать конечности, чтобы тем было сложнее добраться до игрока.
Ремейк разрабатывается для PS4, Xbox One и ПК. Даты выхода пока нет, но с демоверсией можно ознакомиться в Steam и GOG.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Новости фантастики
Китайские зрители раскритиковали новую «Мулан». Активисты Гонконга призвали к бойкоту
Ридли Скотт подтвердил, что в работе находится фильм по «Чужому»
Стартовал 27-й конкурс фантастических рассказов «Коллекция фантазий» — работы принимают до 26 сентября
Рэй Фишер: глава DC Films хотел спасти Джеффа Джонса. Warner Bros. это отрицает
3D Realms анонсировала Graven — духовный наследник Dark Messiah of Might & Magic
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.