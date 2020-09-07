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    Новости

    Киберпространство и жестокость: Nightdive показала новые ролики ремейка System Shock

    7 сентября 2020
    Кот-император
    07.09.2020
    997
    0 минут на чтение
    Киберпространство и жестокость: Nightdive показала новые ролики ремейка System Shock

    В рамках онлайн фестиваля Deep Realms студия Nightdive опубликовала два ролика, посвящённых ремейку System Shock.

    Первый демонстрирует мини-игру в киберпространстве. Здесь за отведённое время нужно активировать узлы связи, отразить атаки противника в виде «вирусов» и добраться до выхода. Мини-игра будет включаться при попытке, например, взломать защищённое двери.

    Во втором ролике разработчики рассказывают о системе расчленения — противникам можно эффектно отстреливать конечности, чтобы тем было сложнее добраться до игрока.

    Ремейк разрабатывается для PS4, Xbox One и ПК. Даты выхода пока нет, но с демоверсией можно ознакомиться в Steam и GOG.

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    Кот-император
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