Киберпространство и жестокость: Nightdive показала новые ролики ремейка System Shock

В рамках онлайн фестиваля Deep Realms студия Nightdive опубликовала два ролика, посвящённых ремейку System Shock.

Первый демонстрирует мини-игру в киберпространстве. Здесь за отведённое время нужно активировать узлы связи, отразить атаки противника в виде «вирусов» и добраться до выхода. Мини-игра будет включаться при попытке, например, взломать защищённое двери.

Во втором ролике разработчики рассказывают о системе расчленения — противникам можно эффектно отстреливать конечности, чтобы тем было сложнее добраться до игрока.

Ремейк разрабатывается для PS4, Xbox One и ПК. Даты выхода пока нет, но с демоверсией можно ознакомиться в Steam и GOG.