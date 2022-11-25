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    Новости

    Kickstarer-кампания настольной игры Elden Ring собрала свыше 2 миллионов долларов за два дня

    25 ноября 2022
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    25.11.2022
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    0 минут на чтение
    Kickstarer-кампания настольной игры Elden Ring собрала свыше 2 миллионов долларов за два дня

    На Kickstarter началась кампания по изданию настольной игры по Elden Ring. За пару дней команде удалось собрал 2,2 миллиона долларов. А впереди ещё семь дней

    Elden Ring — большая приключенческая игра, сочетающая принципы исследования открытого мира, сражения без кубиков, колодостроительные механики и сюжетную кампанию на более чем 90 часов. Среднее время партии составит 2 часа, а играть можно компанией до 4 игроков. При этом доступны кооперативный и одиночный режим. Разумеется, всё это «присыпано» большой коллекцией миниатюр с существами и персонажами из игры.

    С правилами уже можно ознакомиться по ссылке. Краткая версия — в видео:

    В рамках кампании доступны самостоятельное расширение и внушительная основная коробка. В расширении меньше персонажей, карточек, локаций и миниатюр, чем в основной игре, а геймплея на 20+ часов (против 40+ часов в базе), но и стоит оно дешевле: 75 евро против 150 евро. Плюс, участникам кампании будут доступны эксклюзивные бонусы, а также можно заказать дополнительные модули. «Полный фарш» выйдет в 364 евро.

    За издание отвечает Steamforged Games, которая известна настольными адаптациями Dark Souls, Resident Evil, Horizon Zero Dawn и многими другими. Отличительные особенности их игр — это всегда большое количество миниатюр с моделями из игры.

    Доставить игру планируют к маю 2024 года. России в списке стран на доставку нет.

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