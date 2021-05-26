Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»

Netflix наконец-то объявил вторую часть актерского состава адаптации «Песочного человека» Нила Геймана.
- Кирби Хауэлл-Баптист — Смерть;
- Мэйсон Александр Парк — Желание;
- Донна Престон — Отчаяние;
- Разан Джаммаль — Ярость;
- Джоэли Ричардсон — Этель Криппс;
- Нив Уолш — молодая Этель Криппс;
- Дэвид Тьюлис — Джон Ди;
- Кио Ра — Роз Уолкер;
- Пэттон Освальт — голос ворона Мэттью;
- Стивен Фрай — Гилберт;
- Дженна Коулман — Джоанна Константин.
Шоураннером выступает Аллан Хейнберг, работавший над «Анатомией страсти» и «Сексом в большом городе». Также в проекте участвует автор оригинального комикса.
Напомним, с 7 по 11 июня Netflix проведет цифровое мероприятие, в рамках которого поделится подробностями о сериале по «Песочному человеку» — возможно, покажет трейлер.
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Остальных назовут позднее.
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