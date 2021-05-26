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    Новости

    Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»

    26 мая 2021
    26.05.2021
    678
    0 минут на чтение
    Кирби Хауэлл-Баптист сыграет Смерть в сериале по «Песочному человеку»

    Netflix наконец-то объявил вторую часть актерского состава адаптации «Песочного человека» Нила Геймана.

    • Кирби Хауэлл-Баптист — Смерть;
    • Мэйсон Александр Парк — Желание;
    • Донна Престон — Отчаяние;
    • Разан Джаммаль — Ярость;
    • Джоэли Ричардсон — Этель Криппс;
    • Нив Уолш — молодая Этель Криппс;
    • Дэвид Тьюлис — Джон Ди;
    • Кио Ра — Роз Уолкер;
    • Пэттон Освальт — голос ворона Мэттью;
    • Стивен Фрай — Гилберт;
    • Дженна Коулман — Джоанна Константин.
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    Шоураннером выступает Аллан Хейнберг, работавший над «Анатомией страсти» и «Сексом в большом городе». Также в проекте участвует автор оригинального комикса.

    Напомним, с 7 по 11 июня Netflix проведет цифровое мероприятие, в рамках которого поделится подробностями о сериале по «Песочному человеку» — возможно, покажет трейлер.

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     Дмитрий Кинский |  28.01.2021

    Остальных назовут позднее.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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