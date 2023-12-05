«Кислород» и «Букмейт» запустили литературный конкурс

Издательство «Кислород» открыло прием заявок на литературный конкурс в партнерстве с книжным сервисом «Букмейт».

В основную номинацию принимают произведения для молодежной аудитории — без ограничений по жанрам (и даже с потенциальной маркировкой 18+).

Победителю конкурса предложат заключить контракт на публикацию его работы с последующим продюсированием проекта от «Кислорода» и «Букмейта», которое включает в себя подготовку личного бренда, PR-поддержку и рекламную кампанию внутри книжного сервиса «Яндекса».

Рукописи принимают до 29 февраля 2024 года.