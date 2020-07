Китай успешно запустил к Марсу исследовательский комплекс «Тяньвэнь-1»

Сегодня в 7:41 по московскому времени с космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5». Она вывела с земной поверхности «Тяньвэнь-1» — целый комплекс аппаратов для исследования Марса.

Это первая марсианская миссия, которую Китай запустил сам. Предыдущая попытка закончилась неудачей. Исследовательский орбитальный зонд «Инхо-1» должен был долететь до Марса в составе российской станции «Фобос-Грунт», однако та после запуска в ноябре 2011 года не сумела выйти с земной орбиты и в январе следующего года сгорела в атмосфере.

China successfully launched its first #Mars mission Thursday. As the Tianwen-1 Mars probe heads for the Red Planet, we ask: What is this historic interplanetary mission all about? pic.twitter.com/QLawlFCgj6

