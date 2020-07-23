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    Новости

    Китай успешно запустил к Марсу исследовательский комплекс «Тяньвэнь-1»

    23 июля 2020
    Кот-император
    23.07.2020
    1535
    1 минута на чтение
    Китай успешно запустил к Марсу исследовательский комплекс «Тяньвэнь-1»

    Сегодня в 7:41 по московскому времени с космодрома Вэньчан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-5». Она вывела с земной поверхности «Тяньвэнь-1» — целый комплекс аппаратов для исследования Марса.

    Это первая марсианская миссия, которую Китай запустил сам. Предыдущая попытка закончилась неудачей. Исследовательский орбитальный зонд «Инхо-1» должен был долететь до Марса в составе российской станции «Фобос-Грунт», однако та после запуска в ноябре 2011 года не сумела выйти с земной орбиты и в январе следующего года сгорела в атмосфере.

    В случае миссии «Тяньвэнь-1» Китай не стал ограничиваться одним лишь зондом. Вместо этого к Марсу отправился целый исследовательский комплекс — орбитальный аппарат, спускаемый аппарат и марсоход. Научные инструменты притом есть лишь на первом и третьем. Функция второго заключается лишь в том, чтобы доставить ровер на поверхность планеты.

    Китай планирует заняться подробным картографированием Марса, изучением его геологической структуры, анализом ионосферы, почвы и распределения в нем водного льда. Кроме того, научные приборы позволят сделать вывод о состоянии среды у самой поверхности планеты, а также получить данные о магнитном и гравитационном полях.

    Кроме Китая, миссию на Марс эти летом отправили ОАЭ — первыми из арабских стран. Вскоре также должен состояться запуск американского марсохода Perseverance с первым марсианским дроном Ingenuity.

     

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    Кот-император
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