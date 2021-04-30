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    Новости

    Китай запустил прототип аппарата по добыче ресурсов на астероидах

    30 апреля 2021
    Владимир Гильен
    30.04.2021
    549
    1 минута на чтение
    Китай запустил прототип аппарата по добыче ресурсов на астероидах

    Картинка: Origin Space

    В конце апреля китайский стартап по добыче ресурсов в космосе запустил на низкую околоземную орбиту роботизированный прототип, способный собирать обломки при помощи большой сети.

    Аппарат NEO-01, который также будет изучать глубокий космос и наблюдать малые небесные тела, был запущен на ракете-носителе Long March-6 наряду с восемью спутниками. Компания Origin Space, разработавшая тридцатикилограммового робота, считает, что он поможет проложить дорогу для новых технологий, которые поспособствуют добыче ресурсов на астероидах.

    С момента основания Planetary Resources — первой компании по добыче ресурсов на астероидах — в 2009 году, в мире появилось более дюжины компаний в этом секторе, включая японскую Astroscale и 3D Systems из США.

    В отличие от технологии Astroscale, использующей магниты для сбора космического мусора, NEO-01 использует сеть для захвата объектов, которые затем сжигает в своей электрической системе ускорения. За все время космических исследований в мире были запущены тысячи спутников, многие из которых, после истечения своего срока службы сами становятся мусором, представляющим опасность для рабочих аппаратов.

    Origin Space планирует запуск десятков космических телескопов и других космических аппаратов, а добычу ресурсов на астероидах рассчитывает начать до 2045 года. Китай, в свою очередь, намеревается посадить зонд на астероид для сбора образцов. Кроме того, страна работает над планом по созданию системы по защите от околоземных астероидов.

    Спутники Qilu-1 и Qilu-4, запущенные вместе с NEO-01, вышли на запланированные орбиты. Они будут обеспечивать провинцию Шаньдун услугами дистанционного зондирования для землеустройства, городского строительства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, энергетики, а также предотвращения и снижения опасности стихийных бедствий.

    С помощью других отправленных на орбиту спутников исследователи будут испытывать технологии проектирования спутниковых платформ, получать изображения и в реальном времени заниматься сбором и передачей данных по наблюдению за небесными телами и дистанционного зондирования.

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    Владимир Гильен
    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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