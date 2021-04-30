Китай запустил прототип аппарата по добыче ресурсов на астероидах

Картинка: Origin Space

В конце апреля китайский стартап по добыче ресурсов в космосе запустил на низкую околоземную орбиту роботизированный прототип, способный собирать обломки при помощи большой сети.

Аппарат NEO-01, который также будет изучать глубокий космос и наблюдать малые небесные тела, был запущен на ракете-носителе Long March-6 наряду с восемью спутниками. Компания Origin Space, разработавшая тридцатикилограммового робота, считает, что он поможет проложить дорогу для новых технологий, которые поспособствуют добыче ресурсов на астероидах.

С момента основания Planetary Resources — первой компании по добыче ресурсов на астероидах — в 2009 году, в мире появилось более дюжины компаний в этом секторе, включая японскую Astroscale и 3D Systems из США.

В отличие от технологии Astroscale, использующей магниты для сбора космического мусора, NEO-01 использует сеть для захвата объектов, которые затем сжигает в своей электрической системе ускорения. За все время космических исследований в мире были запущены тысячи спутников, многие из которых, после истечения своего срока службы сами становятся мусором, представляющим опасность для рабочих аппаратов.

Origin Space планирует запуск десятков космических телескопов и других космических аппаратов, а добычу ресурсов на астероидах рассчитывает начать до 2045 года. Китай, в свою очередь, намеревается посадить зонд на астероид для сбора образцов. Кроме того, страна работает над планом по созданию системы по защите от околоземных астероидов.

Спутники Qilu-1 и Qilu-4, запущенные вместе с NEO-01, вышли на запланированные орбиты. Они будут обеспечивать провинцию Шаньдун услугами дистанционного зондирования для землеустройства, городского строительства, сельского хозяйства, лесного хозяйства, энергетики, а также предотвращения и снижения опасности стихийных бедствий.

С помощью других отправленных на орбиту спутников исследователи будут испытывать технологии проектирования спутниковых платформ, получать изображения и в реальном времени заниматься сбором и передачей данных по наблюдению за небесными телами и дистанционного зондирования.