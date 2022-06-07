Классическую карточную игру «Берсерк» перезапускают. Первые наборы выйдут в ноябре

Официальная группа «Берсерка» сообщает радостную новость для всех поклонников этой классической стратегической карточной игры. Игру перезапускают, и выход первых материалов намечен уже на ноябрь этого года.
В первой волне запланированы:
- основной набор (с полем, 4+ колодами, бустерами и другими бонусами)
- 2 игровых колоды (степи-болота и леса-горы)
- бустеры
- турнирные наборы
Их собираются выпустить в продажу одновременно.
А в начале 2023-го планируется Гран-При перезапущенной версии игры.
Подробности, в том числе и по совместимости со старыми колодами, обещают рассказать в скором времени.
«Мир Хобби» начала выпускать«Берсерк» с 2003 года. В 2015-м игра была заморожена, а в приоритет вышло ответвление «Берсерк. Герои». С 2018-го по старому «Берсерку» снова начали выпускать материалы.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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