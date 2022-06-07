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    Новости

    Классическую карточную игру «Берсерк» перезапускают. Первые наборы выйдут в ноябре

    7 июня 2022
    07.06.2022
    718
    1 минута на чтение
    Классическую карточную игру «Берсерк» перезапускают. Первые наборы выйдут в ноябре

    Официальная группа «Берсерка» сообщает радостную новость для всех поклонников этой классической стратегической карточной игры. Игру перезапускают, и выход первых материалов намечен уже на ноябрь этого года.

    В первой волне запланированы:

    • основной набор (с полем, 4+ колодами, бустерами и другими бонусами)
    • 2 игровых колоды (степи-болота и леса-горы)
    • бустеры
    • турнирные наборы

    Их собираются выпустить в продажу одновременно.

    А в начале 2023-го планируется Гран-При перезапущенной версии игры.

    Подробности, в том числе и по совместимости со старыми колодами, обещают рассказать в скором времени.

    «Мир Хобби» начала выпускать«Берсерк» с 2003 года. В 2015-м игра была заморожена, а в приоритет вышло ответвление «Берсерк. Герои». С 2018-го по старому «Берсерку» снова начали выпускать материалы.

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