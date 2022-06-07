Классическую карточную игру «Берсерк» перезапускают. Первые наборы выйдут в ноябре

Официальная группа «Берсерка» сообщает радостную новость для всех поклонников этой классической стратегической карточной игры. Игру перезапускают, и выход первых материалов намечен уже на ноябрь этого года.

В первой волне запланированы:

основной набор (с полем, 4+ колодами, бустерами и другими бонусами)

2 игровых колоды (степи-болота и леса-горы)

бустеры

турнирные наборы

Их собираются выпустить в продажу одновременно.

А в начале 2023-го планируется Гран-При перезапущенной версии игры.

Подробности, в том числе и по совместимости со старыми колодами, обещают рассказать в скором времени.

«Мир Хобби» начала выпускать«Берсерк» с 2003 года. В 2015-м игра была заморожена, а в приоритет вышло ответвление «Берсерк. Герои». С 2018-го по старому «Берсерку» снова начали выпускать материалы.