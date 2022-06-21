Riot Games в преддверии старта нового сезона в Valorant представила новую короткометражку под названием «Осознание».

По сюжету Киллджой, Неон и Рейна проникают в некий комплекс на Земле «Омега» и вступают в ожесточенную схватку с Вайпер.

Главными нововведениями нового сезона соревновательного шутера стали карта Pearl (с отдельным поиском матчей на ней) и ранг «Расцвет» между «Алмазом» и «Бессмертным».

Релиз состоится в среду — 22 июня.