«Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннеса за обилие скримеров

Сегодня вышедший «Клуб полуночников» от Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с наибольшим количеством скримеров в одном эпизоде.

Шоураннеру Майку Флэнагану и его творческой команде вручили соответствующий сертификат за 21 «джампскейр».

Я подумал: «Мы сделаем их все сразу, и тогда, если подойти к вопросу правильно, дальше скримеры станут бессмысленными».

При этом сам Флэнаган совсем не фанат скримеров. И таким образом он хотел насолить тем, кто требует больше скримеров.