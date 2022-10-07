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    Новости

    «Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннеса за обилие скримеров

    7 октября 2022
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    07.10.2022
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    0 минут на чтение
    «Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннеса за количество скримеров в одной серии

    Сегодня вышедший «Клуб полуночников» от Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с наибольшим количеством скримеров в одном эпизоде.

    Шоураннеру Майку Флэнагану и его творческой команде вручили соответствующий сертификат за 21 «джампскейр».

    Я подумал: «Мы сделаем их все сразу, и тогда, если подойти к вопросу правильно, дальше скримеры станут бессмысленными».

    При этом сам Флэнаган совсем не фанат скримеров. И таким образом он хотел насолить тем, кто требует больше скримеров.

    Теперь мое имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса по количеству скримеров, а это значит, что когда меня в следующий раз попросят добавить их, я смогу сказать: «Знаете, как действующий мировой рекордсмен по скримерам, я не думаю, что они нам здесь нужны».

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