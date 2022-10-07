«Клуб полуночников» попал в Книгу рекордов Гиннеса за обилие скримеров

Сегодня вышедший «Клуб полуночников» от Netflix попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с наибольшим количеством скримеров в одном эпизоде.
Шоураннеру Майку Флэнагану и его творческой команде вручили соответствующий сертификат за 21 «джампскейр».
Я подумал: «Мы сделаем их все сразу, и тогда, если подойти к вопросу правильно, дальше скримеры станут бессмысленными».
При этом сам Флэнаган совсем не фанат скримеров. И таким образом он хотел насолить тем, кто требует больше скримеров.
Теперь мое имя занесено в Книгу рекордов Гиннеса по количеству скримеров, а это значит, что когда меня в следующий раз попросят добавить их, я смогу сказать: «Знаете, как действующий мировой рекордсмен по скримерам, я не думаю, что они нам здесь нужны».
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