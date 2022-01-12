«Книга Бобы Фетта». Эпизод 3. «Улицы Мос Эспа» — рекап

На сервисе Disney+ вышел третий эпизод сольного сериала «Книга Бобы Фетта», разработкой которого занимается творческая команда «Мандалорца» во главе с Джоном Фавро и Дейвом Филони. К режиссуре этой серии вернулся Роберт Родригес, поставивший спорный первый эпизод, но теперь у именитого режиссёра всё вышло куда лучше. Серия удерживает темп, заданный предыдущей главой, хоть и укладывается в более скромный хронометраж. А в линии настоящего и вовсе наконец-то начало что-то происходить! Кратко рассказываем о том, что происходит в серии «Улицы Мос Эспа».

Осторожно, спойлеры!

В предыдущих сериях «Книга Бобы Фетта». Эпизод 2. «Племена пустыни» — рекап Новая серия не особо развивает сюжет, но показывает человечную сторону не только самого Бобы, но и жестоких тускенских разбойников…

Новая серия наконец отходит от продолжительных флэшбеков (нам лишь показывают незавидную, хоть и легко предугадываемую судьбу племени тускенов, с которыми сблизился Фетт, — быть убитыми, чтобы дать герою причину двигаться дальше) и практически целиком концентрируется на насущных делах Бобы. А проблемы у него и не думают заканчиваться.

Так, даже мелкие вассалы не боятся заявлять Бобе в лицо, что нового главаря преступного мира Татуина никто не боится и не уважает. Какая-то банда ворует из-под носа воду — очевидно, самый ценный ресурс на Татуине. А Хатты подсылают наёмника Чёрного Кррсантана ночью расправиться с Феттом. К счастью, несколькими сценами ранее Боба завербовал банду подростков, которые любят устанавливать различные аугментации тел и разъезжать на спидерах-мотоциклах. Они и спасают героя от нападения вуки. Снисходительно закроем глаза на вопрос, как огромный вуки прокрался мимо всех обитателей и охраны крепости. Как и на то, что в комиксах про Дарта Вейдера Боба и Кррсантан уже были знакомы, а тут ведут себя так, будто встретились впервые. Но это можно объяснить тем, что создатели не хотели смущать зрителей, которые не знакомы с произведениями Marvel по вселенной.

После неудавшегося покушения на пороге дворца Бобы появляются Хатты. Они сообщают, что бывшая территория Джаббы уже была кому-то обещана местным мэром, и они покидают Татуин, не видя здесь перспектив для своего бизнеса, в качестве извинений преподнеся Бобе молодого ранкора. И тут неожиданно появляется Дэнни Трехо в образе дрессировщика ранкора. Как остроумно отметили в социальных сетях, Роберт Родригес наконец-то дорвался до «Мачете убивает… в космосе»! Харизматичному актёру не впервой появляться в небольших, но ярких ролях у друга-режиссёра, но сдержать улыбку на этом моменте всё равно сложно.

Боба отпускает Чёрного Кррсантана, который в спешке куда-то убегает (уверены, что в сторону очередного камео в сериале на Disney+), а сам направляется знакомиться с ранкором. Герой Дэнни Трехо рассказывает, что несмотря на свой грозный вид, это создания, которым не чужды любовь и преданность. А узнав, что ведьмы Датомира способны ездить на них верхом, Фетт загорается идеей самому научиться этому.

Но бывшему наёмнику пока не до этого — нужно нанести визит мэру. Кого-то в этой сцене может смутить внешний вид спидеров-мотоциклов, на которых разъезжают новые подручные Бобы, — уж больно они яркие и выделяющиеся на фоне привычно серо-жёлтого Татуина. Хоть это и подчёркивает, что их владельцы — ещё подростки, неожиданно оказавшиеся втянутыми в разборки криминальных авторитетов. Зато наконец Родригесу выпадает шанс проявить себя как экшен-режиссёра. Погоня в конце серии с участием этих самых спидеров — пока что самая яркая сцена сериала. Она хоть и скоротечна, зато во время неё можно обратить внимание на то, с каким вниманием к окружению и культуре местных жителей авторы воссоздали Мос Эспа. Ну и музыка Людвига Йоранссона привычно является прекрасным украшением эпизода.

В итоге выясняется, что мэр работает с могущественной бандой Пайков, которая вскоре прибывает на планету на огромном лайнере. Из чего герои делают вывод, что им следует готовиться к войне. Идеальный момент, чтобы пустить титры!

Несмотря на все достоинства новой серии (выросший темп, интересные, хоть и мимолётные детали местного уклада жизни в диалогах, яркий экшен), подозрения, что события шоу так и не покинут пределов Татуина после новой серии, лишь усилились. А мы просто хотим напомнить, что песчаная планета появляется уже в десятом из шестнадцати (!) основных проектов франшизы. И это одна из слабостей творческого подхода Фавро и Филони. При всех любви и внимании, с которыми шоураннеры подходят ко вселенной «Звёздных войн», они слишком увлечены ностальгией. Будь это знакомые всем поклонникам закоулки Мос Эспа, злоупотребление эстетикой и тропами космического вестерна или появляющаяся на доли секунды картина, которая изображает одну из сцен «Возвращения джедая», трудно избавиться от ощущения, что по ту сторону экрана авторы старательно подмигивают тебе. Возможно, после спорной трилогии сиквелов это именно то, что и нужно фанатам, но у далёкой-далёкой галактики такой огромный потенциал для множества уникальных историй и сеттингов, что становится очень обидно, когда новые проекты замыкаются вокруг уже знакомых героев, событий и локаций.

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Впрочем, пока что «Книга Бобы Фетта» — скорее удачное шоу. Шоураннеры постепенно погружаются в преступный мир вселенной, очеловечивают тускенов, углубляясь в их быт и культуру. А ещё это первый игровой проект нового канона, не боящийся, хоть и украдкой, заходить на территорию приквелов (скоротечные флэшбеки Бобы о детстве на Камино). Очень хочется, чтобы авторы дальнейших проектов на Disney+ не игнорировали этот временной промежуток и не топтались в пределах оригинальной трилогии. И хоть пока сериал страдает от неровного темпа и неравномерного распределения важных событий на эпизод, а после «Мандалорца» кому-то может показаться и вовсе вторичным, его атмосфера, стиль и нарастающая интрига скорее подкупают. С интересом ждём продолжения, в котором ставки обещают сильно вырасти.