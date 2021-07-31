Книга, вдохновившая новый фильм Хаяо Миядзаки, впервые издаётся на английском языке

Книга «Как поживаете?» Гэндзабуро Ёсино стала классикой в Японии с момента своей публикации в 1937 году, более 80 лет назад. Тем не менее, она но до сих пор не была переведена на английский язык. Портал io9 опубликовал обложку предстоящего перевода книги и поделился отрывком из произведения, которое станет основой для грядущего фильма Хаяо Миядзаки.

Книгу перевёл Бруно Наваски, и она содержит предисловие Нила Геймана. «Как поживаете?» выходит в октябре этого года.

Аннотация гласит:

«Как поживаете?» рассказывает о пятнадцатилетнем мальчике Дзюнъити Хонда по прозвищу Копер-кун, который недавно потерял отца. Книга начинается с того, что он наблюдает за жизнью своего родного города Токио, за тысячами людей внизу и начинает обдумывать важные жизненные вопросы. Сколько людей в мире? Как проходит их жизнь? Действительно ли люди состоят из молекул? Повествование в книге в перемежается между историей Копера и записями в дневнике его любимого дяди, в которых он дает советы и помогает Коперу узнать основные истины о том, как устроен мир. В течение года своей жизни Копер, как и Коперник, от которого он получил своё прозвище, проходит путь философского просвещения и использует свои открытия о небе, земле и человеческой природе, чтобы найти лучший жизненный путь. Ёсино прекрасно передает красоту и необычность довоенной Японии — смену сезонов, жареные тофу и тайяки, живописные пейзажи с пышной растительностью, пока Копер исследует город на своем велосипеде и узнает от друзей и семьи, что действительно важно в жизни.

В 2013 году, после выхода мультфильма «Ветер крепчает», Миядзаки объявил об окончании творческой карьеры в связи с ухудшением здоровья. Однако летом 2015 года стало известно, что режиссер создаёт новую короткометражку о гусенице по имени Боро. Мультфильм «Как поживаете?» должен стать последней работой Миядзаки: работа над ним ведётся с 2016 года, художник работает вручную. Мультфильм не будет повторять сюжет книги, но она сыграет важную роль на главного героя. Вероятно, это связано с тем, что «Как поживаете?» входит в школьную программу. Автор романа Гэндзабуро Ёсино был журналистом, который затрагивал острые социальные темы в своих произведениях, и став автором детской литературы, при этом не перестав поднимать сложные вопросы в своём творчестве.

Гейман, который работал над англоязычным сценарием для «Принцессы Мононоке», пишет в своем вступлении:

Миядзаки снимает фильмы для целого народа, фильмы о последствиях … В «Как поживаете?» наш герой Копер-кун и его дядя — это наши проводники в науке, этике, мышлении. В ходе повествования мы проходим с ними через школьную историю в Японии 1937 года, к сути вопросов, которые мы должны задать себе о том, как мы живем. Мы переживём предательство и узнаем, как приготовить тофу. Мы исследуем страх и узнаём, что не всегда можем жить так, как сами себя представляем, мы исследуем стыд и то, как с ним бороться. Мы узнаем о гравитации и о городах, и, прежде всего, мы научимся думать о вещах, — чтобы, как выразился писатель Теодор Старджон, задать следующий вопрос.

Над обложкой работал художник Юта Онода.

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