«Когда астронавты приземлились на Луну, там тоже пусто» — авторы Starfield о пустых планетах в игре

Исполнительный директор Starfield Эшли Ченг в одном из интервью прокомментировал недовольство фанатов тем, что многие планеты в игре оказались необитаемыми и пустыми.
По его словам, разработчики хотели, чтобы игроки почувствовали себя маленькими во вселенной.
<Смысл в том, чтобы> у игроков голова шла кругом от масштабов. Многие переживают, что пустые планеты — это скучно. Но когда астронавты приземлились на Луну, там тоже было пусто, но им не было скучно.
Обладатели улучшенного издания уже получили доступ к игре 1 сентября, а полноценный релиз состоится 6 сентября.
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