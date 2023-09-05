«Когда астронавты приземлились на Луну, там тоже пусто» — авторы Starfield о пустых планетах в игре

Исполнительный директор Starfield Эшли Ченг в одном из интервью прокомментировал недовольство фанатов тем, что многие планеты в игре оказались необитаемыми и пустыми.

По его словам, разработчики хотели, чтобы игроки почувствовали себя маленькими во вселенной.

<Смысл в том, чтобы> у игроков голова шла кругом от масштабов. Многие переживают, что пустые планеты — это скучно. Но когда астронавты приземлились на Луну, там тоже было пусто, но им не было скучно.

Обладатели улучшенного издания уже получили доступ к игре 1 сентября, а полноценный релиз состоится 6 сентября.