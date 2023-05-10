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    Новости

    Команда Critical Role запускает новое шоу — готический хоррор на собственной системе правил

    10 мая 2023
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    10.05.2023
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    1 минута на чтение

    Команда Critical Role запускает ещё одно сетевое шоу — Candela Obscura. На этот раз ведущий и приглашённые гости-актёры будут разыгрывать приключения и расследования в жанре готического хоррора. При этом команда будет уделять ещё большее значение антуражу и декорациям, а для игры планируют использовать собственную систему правил.

    Вот как выглядит первый трейлер проекта:

    В центре событий окажется эзотерический орден исследователей, которые опираются на знания и легенды в борьбе со сверхъестественными чудовищами. Candela Obscura — это название не только самого проекта, но и настольной ролевой игры собственной разработки, которую будут использовать в кадре. Она основана на опять же собственной системе правил Illuminated Worlds.

    Шоу расскажет о вымышленном регионе Фейриленд (The Fairelands). В начале каждого эпизода персонажи будут сталкиваться с необычным происшествием, которое необходимо будет разрешить. Основная задумка в том, что один выпуск будет посвящён одному делу. А это значит, что зрители смогут начать знакомство с историей с любого эпизода.

    В первой части Candela Obscura, которая будет состоять из трёх отдельных эпизодов, участвуют как знакомые актёры, так и новые лица: Робби Дэймонд («Бесконечный поезд», «Аквамен. Герой Атлантиды»), Лора Бейли (Uncharted, Persona, Warcraft), Анджали Бимани (Overwatch, Apex Legends) и Эшли Джонсон (The Last of Us, Teen Titans, Tales from the Borderlands). Вести игру будет Мэттью Мёрсер, соавтором сценария и рассказчиком выступил Талесин Джефф. Он будет зачитывать текст пролога в самом начале.

    Первый эпизод выйдет 25 мая. И тогда же все желающие смогут скачать демоверсию ролевой игры Candela Obscura. Полную книгу правил команда планирует выпустить до конца года.

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