Команда Critical Role запускает новое шоу — готический хоррор на собственной системе правил

Команда Critical Role запускает ещё одно сетевое шоу — Candela Obscura. На этот раз ведущий и приглашённые гости-актёры будут разыгрывать приключения и расследования в жанре готического хоррора. При этом команда будет уделять ещё большее значение антуражу и декорациям, а для игры планируют использовать собственную систему правил.

Вот как выглядит первый трейлер проекта:

В центре событий окажется эзотерический орден исследователей, которые опираются на знания и легенды в борьбе со сверхъестественными чудовищами. Candela Obscura — это название не только самого проекта, но и настольной ролевой игры собственной разработки, которую будут использовать в кадре. Она основана на опять же собственной системе правил Illuminated Worlds.

Шоу расскажет о вымышленном регионе Фейриленд (The Fairelands). В начале каждого эпизода персонажи будут сталкиваться с необычным происшествием, которое необходимо будет разрешить. Основная задумка в том, что один выпуск будет посвящён одному делу. А это значит, что зрители смогут начать знакомство с историей с любого эпизода.

В первой части Candela Obscura, которая будет состоять из трёх отдельных эпизодов, участвуют как знакомые актёры, так и новые лица: Робби Дэймонд («Бесконечный поезд», «Аквамен. Герой Атлантиды»), Лора Бейли (Uncharted, Persona, Warcraft), Анджали Бимани (Overwatch, Apex Legends) и Эшли Джонсон (The Last of Us, Teen Titans, Tales from the Borderlands). Вести игру будет Мэттью Мёрсер, соавтором сценария и рассказчиком выступил Талесин Джефф. Он будет зачитывать текст пролога в самом начале.

Первый эпизод выйдет 25 мая. И тогда же все желающие смогут скачать демоверсию ролевой игры Candela Obscura. Полную книгу правил команда планирует выпустить до конца года.