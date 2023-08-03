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    Новости

    Команда ККИ «Берсерк» выпустила мини-бестиарий для D&D

    3 августа 2023
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    03.08.2023
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    Команда коллекционно-карточной игры «Берсерк» поделилась мини-бестиарием, в котором несколько монстров и существ из вселенной Лаар представили в формате противников для D&D 5ed. Теперь игроки могут столкнуться с бякой, поури или скальным фантомом. Для каждого противника приведены характеристики, действия, особые атаки. Все они — опасность для персонажей крайне низкого уровня.

    Скачать мини-бестиарий можно прямо здесь.

    Выход документа приурочен к предзаказу дисплея бустеров «Нашествие тьмы». В выпуск вошли как классические обновлённые карты, так новые. Здесь же впервые появляются особо редкие коллекционные фольгированные карты.

    Команда ККИ «Берсерк» выпустила мини-бестиарий для D&D 3

    «Берсерк» — дуэльная карточная игра, запущенная ещё в 2003 году. За прошедшие годы для него вышло множество дополнений, а также ответвление «Берсерк. Герои». Пару лет назад «Мир Хобби» перезапустила оригинальную игру, обновив ряд механик.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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