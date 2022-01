Комиксы и манга, которые выйдут в 2022 году: фантастика, фэнтези и мистика

2022 год будет богатым на отличные комиксы. Мы постарались сделать максимально разнообразную подборку, где каждый найдёт себе что-то интересное. Издатели готовят нам много новинок. На русском наконец-то выйдет «Проповедник» Гарта Энниса! Компанию ему составят «Конан» и «Судья Дредд», классики аргентинского комикса, романтическое переосмысление мифа о Персефоне и Аиде, новые манга-сериалы и многое другое.

Проповедник

Главной новинкой 2022 года обещает стать серия, в выход которой у нас никто особо не верил. Слишком уж много в ней говорится как раз о вере. Но под Новый год случаются чудеса, и издательство «Азбука» положило под ёлочку анонс одного из главных незакрытых гештальтов отечественной комикс-индустрии — «Проповедника». В нём Гарт Эннис по-хулигански и с привычным цинизмом прошёлся по темам религии, политики, расизма и другим больным мозолям современного общества.

Джесси Кастер, проповедник из маленького техасского городка, неожиданно становится вместилищем Генезиса — существа, получившегося из союза ангела и демона. Единое начало абсолютного добра и зла, равное Всевышнему по силе. Такое, конечно же, не происходит без причины и последствий. Джесси благодаря новообретённому могуществу понимает, что в воцарившемся вокруг хаосе виноват тот, кому проповедник без особой веры и желания служил все эти годы. Создатель просто потерял интерес к своим творениям и покинул Небеса. Воспылав праведным гневом, Джесси в колоритной компании отправляется в буквальном смысле на поиски Бога, чтобы призвать того к ответу.

О комиксе Preacher — лучший комикс про Америку 22 мая вышел первый эпизод сериала «Проповедник», созданный по одноимённому комиксу. Мы давно ждали эту экранизацию. Объясняем, почему.

Она — монстр

Издательству fanzon уже не впервой подхватывать за коллегами упавший флаг. До этого они издали до конца «Ключи Локков», а в 2022 году обещают начать выпускать мрачное фэнтези Monstress. Комикс собрал на Западе массу престижных премий. Критики оценили удачное сочетание по-европейски детализированного рисунка и необычного сюжета. Первый том серии вышел три года назад в другом издательстве, но дальше дело так и не продвинулось. fanzon обещает переиздать его и сразу выпустить второй.

Отгремела жестокая война людей с расой магических существ — аркаников, но вражда между народами и не думала угасать. Молодая арканика Майка Полуволчица держит путь в страну людей, чтобы узнать правду о смерти своей матери и отомстить за неё. Поиски ответов приведут Майку в самое сердце конфликта. И только таинственный древний монстр, скрывающийся в девушке, может спасти и привести к ответам — или же окончательно погубить её.

О комиксе Комикс «Она — монстр. Пробуждение» — первоклассное тёмное фэнтези Одна из лучших рисованных историй прошлого года, у которой лишь один недостаток: в ней нет мужчин.

Мегалекс

Также fanzon продолжает успешно развивать безумный фантастический мир Алехандро Ходоровски, в который входят «Метабароны» и «Инкал». Следующей анонсированной серией стал «Мегалекс».

Мегалекс — это промышленная планета, где запрещено следовать одному из главных законов природы: размножаться здесь можно только с помощью клонирования. Мало того, для каждого слоя населения заданы свои сроки жизни, разница между которыми порой огромна. Такое положение вещей вызывает недовольство жителей, и многие из них готовы отдать жизнь, чтобы свергнуть тиранию.

О вселенной Ходоверсум: жестокая и бесстыдная вселенная Ходоровски Рассказываем про мир «Инкала» и «Метабаронов» — безумных, философских и очень оригинальных комиксов от режиссёра несостоявшейся «Дюны».

Судья Дредд. Америка; Судья Дредд. Истоки

Влияние «британского вторжения» на формирование современного облика комиксов трудно переоценить. Практически все авторы той волны стали культовыми, а их произведения не теряют популярности и актуальности до сих пор. Но вот «настоящих» комиксов с Туманного Альбиона на русском языке почти не найти. Ни одного выпуска знаменитого 2000 AD, из которого и вышли Алан Мур со товарищи. Даже самый популярный персонаж журнала, Судья Дредд, известен больше по экранизациям и одному неудачному изданию американского перезапуска. Издательство «Комильфо» решило восстановить справедливость и готовит для нас сразу два билета в суровый город будущего — Мега-Сити-1. Для знакомства с его богатой вселенной, где закон прямо на месте вершат судьи, выбраны относительно современные сюжеты, которые написал создатель этого персонажа Джон Вагнер.

В «Истоках» из-за необычной посылки, доставленной во Дворец Правосудия, Дредд с отрядом судей должен отправиться в опасное путешествие по Проклятым землям, а заодно и по самым тёмным закоулкам истории Мега-Сити-1. Нам покажут, как установилась новая система правосудия, как Америка превратилась в выжженную пустыню и откуда появился сам Джо Дредд.

«Америка», вопреки названию, рассказывает не о стране, а о людях по ту сторону закона. О людях, которые вообще не имеют голоса в мире, где один человек олицетворяет сразу и судью, и присяжных, и исполнителя приговора. Америка Хара и Беннет Бини были лучшими друзьями, но встреча с судьёй навсегда изменила их жизнь и развела по разные стороны. Бини стал успешным и законопослушным певцом, Америка же связалась с террористами и решила бросить вызов системе.

Этернавт 1969

Издательство «Питер» дебютировало на рынке комиксов в 2020 году с необычной европейской антиутопией «Сквозь снег». В 2021-м оно же выпустило фантастический комикс из 1960-х «Морт Синдер» от дуэта аргентинских авторов — Эктора Хермана Оэстерхельда и Альберто Бреччиа. В 2022 году издательство выпустит ещё одну их работу — The Eternaut 1969.

Этот комикс можно назвать ремейком. Сценарист Оэстерхельд, заручившись поддержкой Бреччиа, в 1969-м решил переосмыслить свою же аллегорию о сопротивлении репрессивному политическому режиму в Аргентине — The Eternaut. Созданная в 1950-х вместе с другим художником, на тот момент она уже стала основополагающей для аргентинской школы комиксов. Новая версия очень скоро обрела аналогичный статус.

В апокалиптической The Eternaut 1969 смертельно опасный «снег» падает прямо с неба. Хуан Сальво спасается от него вместе с семьёй в своём доме, но какие ужасы ждут всех на тихих опустевших улицах Буэнос-Айреса? Отправившись на поиски припасов, наши герои встречаются с сопротивлением врага намного более зловещего, чем они когда-либо могли себе вообразить.

Сказания Олимпа

Пока мы осваиваем формат бумажных комиксов, в других частях света активно развиваются ещё и цифровые. По данным аналитиков, прибыль некоторых платформ уже превышает весь оборот западного рынка комиксов. Но, конечно же, самые популярные серии недолго остаются только в цифре и тоже получают печатное воплощение. Так, в прошлом месяце на английском вышел первый том самого популярного комикса на платформе Webtoon, и его посмотрели более 300 миллионов человек. А уже в этом году издательство «МИФ» познакомит с ним и наших читателей.

Lore Olympus («Сказания Олимпа»)— осовремененный пересказ сюжета из греческой мифологии. Персефона, молодая богиня весны, на Олимпе новенькая. Её мать Деметра вырастила девушку в царстве смертных, чтобы оградить от тлетворного влияния других богов. Но повзрослевшей Персефоне пришлось поступить в местный университет и волей-неволей погрузиться в гламурный мир Олимпа. Однажды, отправившись с соседкой Артемидой на вечеринку, героиня встречает бога загробного мира Аида, что полностью меняет её жизнь. Теперь девушке предстоит научиться маневрировать среди запутанных отношений и интриг, которые царят в обители богов, и найти своё место в этом непростом мире.

Конан

Историями о Конане сегодня сложно кого-то удивить. Рассказы Роберта Говарда про мускулистого киммерийца уже многократно издавались и переиздавались, что уж говорить о продолжениях и экранизациях. Но до сих пор отечественный читатель практически не был знаком с адаптацией Конана в комиксах. Исправить это взялось молодое издательство Alpaca. Вслед за синглами с классическими комиксами оно планирует выпустить в будущем году знаменитый ран сценариста Курта Бьюсика («Чудеса», «Нерассказанные истории Человека-паука»), выходивший в начале нулевых в издательстве Dark Horse. В планах у Alpaca издать через краудфандинг сразу всю серию в трёх томах.

Бьюсик удивительно удачно балансировал между адаптацией сюжетов Роберта Говарда и собственными историями, чем заслужил одобрение фанатов и интерес новой аудитории. На Западе серия стала хитом и продержалась больше 50 выпусков. Помимо Бьюсика, к ней приложили руку и такие известные авторы, как Майк Миньола, Ричард Корбен, Брюс Тимм, Тимоти Труман, Томас Йейтс и Эрик Пауэлл.

Что-то убивает детей

Ещё один комикс, анонсированный издательством Alpaca — расхваленная критиками серия Something is Killing the Children, которая номинировалась на премию Айснера и множество других в 2020 году. А в 2021-м её автор Джеймс Тайнион IV, более известный у нас по комиксам о Бэтмене, получил персонального Айснера как лучший сценарист, в том числе и за этот комикс.

Как и сказано в названии, что-то начало убивать детей в спокойном городке штата Висконсин. Многие пропадают без следа, а те, кому посчастливилось вернуться, рассказывают страшные истории о монстрах. Но даже чудовища боятся таинственной незнакомки, которая приехала в город на волне исчезновений. Её зовут Эрика Слотер, и она утверждает — дети говорят правду. Монстры действительно существуют, и только Эрика может их увидеть и убить. Чего бы это ни стоило.

Король шаманов

Хотя в топах продаж манга сейчас вырвалась вперёд по сравнению с западными комиксами, новые серии анонсируются нечасто. Надо ещё доиздать то, что уже начали. Но пара приятных сюрпризов у фанатов манги всё же была под Новый год. Во-первых, издательство XL Media объявило, что будет выпускать сёнэн-мангу Хироюки Такэи «Король шаманов». Манга много раз попадала в списки бестселлеров, получила две аниме-адаптации (вторая начала выходить в прошлом году) и стала основой множества игр. Первый том обещают уже весной.

Лучшие шаманы мира здесь борются за титул Короля шаманов, который покорит всемогущего Короля духов. Молодой шаман Ё Асакура приезжает в Токио и поступает в класс Манты Оямады. Ё хочет заручиться поддержкой сильных духов и, прежде всего, призрака легендарного самурая. Но это будет лишь первым шагом на долгом пути к заветному титулу.

О манге и аниме «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии Предлагаем вместе вспомнить, что это за история, почему старый сериал закончился неправильно и что сейчас происходит с «Королём шаманов».

Магическая битва

Второй подарок для любителей манги принесло издательство «Азбука» — главный локомотив этого направления. В 2022 году начнёт выходить «Магическая битва» Гэгэ Акутами. В оригинале манга стартовала в 2018-м и к настоящему моменту насчитывает уже 18 томов, совокупный тираж которых превысил 60 миллионов. Аниме-адаптация не заставила себя ждать и вышла осенью 2020 года. Её полнометражный приквел вышел в Японии на католическое Рождество, став лидером проката. Несмотря на пандемию, фильм заработал 20 миллионов долларов, показав один из лучших дебютов в прокате Японии.

Действие манги происходит в мире, где основам магии учат в школах, а рядом с людьми существуют демоны, готовые поживиться человечиной. Среди этих созданий бытует легенда о могущественном демоне, которого однажды победили и разделили на части, спрятав фрагменты в тайниках. Тот, кто отыщет все, — получит невероятную силу, способную уничтожить мир.

Старшеклассник Юдзи Итадори вместо карьеры спортсмена решает вступить в клуб оккультизма. Но члены клуба плохо понимают, с какими силами имеют дело, и по глупости выпускают на волю проклятие из предмета, содержащего частицу силы того легендарного демона. Теперь магу из Токио и ученику местного магического заведения, который прекрасно осведомлён о силе артефакта, предстоит помочь Юдзи избавиться от проклятия, принятого ради спасения друзей.

Что ещё интересного?

«Дарт Вейдер. Тёмные видения» («Комильфо») — на эту мини-серию стоит обратить внимание фанатам «Звёздных войн». В ней глазами окружающих с разных сторон раскрываются новые грани личности повелителя ситхов.

Lightfall и Treasure in the Lake («МИФ») — красочные комиксы для всех возрастов разбавят нашу где-то излишне мрачную подборку. Lightfall — первый том фэнтезийной серии о милой девочке Беа и Кэде — представителе некогда вымершей расы. Вместе им нужно отыскать приёмного папу Беа — Свинью-Волшебника — и попытаться спасти мир. Treasure in the Lake — это история о двух друзьях, которые натыкаются на заброшенный город, затерянный во времени и полный тайн.

«Цереб» (Alpaca) — один из самых известных и долгоиграющих (300 выпусков!) инди-комиксов. Начавшись как пародия на героическое фэнтези, серия быстро меняет тональность и уходит в суровую сатиру. За двадцатипятилетнюю историю публикации циничный трубкозуб прошёлся практически по всем основным социальным и культурным темам — от религии и политики до гендерных различий.

«Белый песок» и «Темнейший» («Азбука») — комиксы писателя Брендона Сандерсона порадуют поклонников фэнтези и произведений самого автора. «Белый песок» расскажет о Мастерах песка с планеты Талдейн. Нетривиальный сеттинг и магия прилагаются. «Темнейший» — привычное эпическое фэнтези, только повествование здесь ведётся от лица потенциального тёмного властелина. Такая судьба уготована ему в будущем, но ещё есть время не допустить этого.

God Country («Рамона») — несупергеройский комикс одного из самых талантливых современных сценаристов Marvel. Именно благодаря ему Донни Кейтса и заметили в Доме Идей. Мини-серия рассказывает о вредном старике с деменцией. После торнадо, сровнявшего всё вокруг с землёй, он находит среди обломков волшебный меч. Клинок возвращает герою силы и память, но загадочные потусторонние существа сразу начинают за ним охоту.

«Лайка» (Hobby World) — грустная история первого космического полёта с пассажиром на борту. Вышедший более 10 лет назад комикс был очень тепло принят на Западе, но у нас его издать никто так и не рискнул. О таком подвиге маленькой собачки детских мультиков не снимешь, да и говорить сейчас как-то неудобно, но помнить нужно.