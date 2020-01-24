10 комиксов января: фэнтези и фантастика

Новый год — новые комиксы! Вот и наш дайджест возвращается к вам обновленным. Индустрия комиксов в России наконец доросла до того, что охватить все новинки просто невозможно. Так что теперь каждый месяц мы будем просто рассказываем о десяти комиксах, выход которых нельзя пропустить ни в коем случае. В январе это томик Ходоровски, новая серия «Американского вампира», омнибус Metal Gear Solid и другие интересные релизы.

Техносвященники. Часть 1

Fanzon продолжает выпускать комиксы по «Ходоверсуму» — космической вселенной Алехандро Ходоровски. Вслед за сагой о метабаронах и «Инкалом» свет увидела серия «Техносвященники». В центре сюжета — верховный техножрец Альбино, ведущий пятьсот тысяч своих последователей в галактику обетованную. Их цель — построить общество, где человеческие отношения будут цениться больше, чем технический прогресс. Однако на пути героев ждут испытания в жестокой высокотехнологичной вселенной, погрязшей в пороках. В первый омнибус вошли четыре выпуска графического романа.

Звёздные войны. Официальная коллекция комиксов. Том 45. Боба Фетт, части 2 и 3

Страдаете, что второй сезон «Мандалорца» ждать еще целых полгода? Пока можно почитать о хоть и «староканонных», но весьма увлекательных приключениях Бобы Фетта в сборниках от deAgostini. В два тома вошли комиксы разных лет: продолжение арки «Йавинская вассилика», истории «Жертва», «Крушение», «Перебор», «Противостояние охотников», «Посланник смерти» и трилогия Джона Вагнера и Кэма Кеннеди «Смерть, ложь и предательство».

Американский вампир. Книга 2

Второй омнибус Скотта Снайдера и Стивена Кинга получился объемным — более 500 страниц в твердой обложке. Внутри — противостояние американского вампира и двух нечеловеческих коалиций (вампирского рейха и японских кровопийц), история появления на свет Скиннера Свита и погоня лучших охотников на людей за талантливым охотником на вампиров. В сборник вошли третий и четвертый тома оригинального издания, работа Шона Мёрфи («Бэтмен. Белый рыцарь») «Выживание сильнейших» и дополнительные материалы.

Академия Амбрелла. Отель «Забвение»

Полноценный третий том сверхпопулярной серии от Джерарда Уэя и Габриэля Ба появится на прилавках уже к концу января. Сэр Реджинальд Харгривз придумал, как решить проблему костюмированных суперзлодеев, с которыми приходилось сражаться его детям-вундеркиндам… Но прошлое всё никак не отпускает героев.

Франкенштейн. Возрождение

Еще один достойный релиз из серии «Шедевры литературы в комиксах» от АСТ. «Франкенштейн. Возрождение» переосмысляет легендарное произведение Мэри Шелли и развивает его. Графический роман Стива Найлза и Берни Райтсона отсылает читателя к фильмам ужасов студии Universal и как нельзя лучше раскрывает историю популярного монстра.

Metal Gear Solid. Омнибус

Полное собрание комикс-адаптаций Metal Gear Solid — настоящий подарок для фанатов игровой серии. В увесистый том вошли не только комиксы Эшли Вуда, но и нулевой мини-выпуск Metal Gear Solid: Sons of Liberty, написанный Мэттом Фрэкшном.

Очень странные дела. Шесть

События мини-серии, входящие в канон вселенной Stranger Things, перенесут нас в в лабораторию Хоукинса и познакомят с еще одной подопытной жестокого доктора Бреннера. Франсин была бы обычным подростком из 1970-х, если бы не её способность к предвидению. Девушку подвергают тяжёлым испытаниям, в результате которых ей приоткрывается завеса над мрачным будущим. И теперь Франсин всеми силами постарается его изменить.

Боуи: звёздная пыль, бластеры и грёзы эпохи луны

Дэвид Боуи — фантаст, и с этим поспорить трудно. Фантастикой и сюрреализмом пронизано все творчество этого певца и актёра, вдохновившее не одно поколение фанатов. «Боуи: звёздная пыль, бластеры и грёзы эпохи луны» — история взлёта и падения марсианина Зигги Стардаста, его знаменитого альтер эго. Зигги сопровождал Боуи на пути к вершине, но, когда Дэвид отправился странствовать по миру, Стардаста пришлось оставить позади. Исчезновение Зигги изменило не только самого певца, но и мир музыки.

Этот необычный графический роман-биография, созданный известным художником Майком Оллредом («Песочный человек», различные серии DC и Marvel) и писателем Стивом Хортоном, раскрывает жизнь легендарного музыканта с новых сторон. В книгу также вошло предисловие от Нила Геймана.

Торнхилл

Мы все еще ждем многострадальное российское издание графического романа Пэма Смая. А ждать действительно стоит: готическая история о детском приюте, одинокой девочке и призраках в стиле «Дома странных детей» выглядит очень многообещающе.

Артбук: мир игры Death Stranding

Кодзима — гений, а Death Stranding — шедевр? Или раздутая пустышка? Так или иначе, процесс создания этой игры войдет в историю. Познакомиться с ним поближе можно в официальном артбуке. Обещают, что внутри будут сотни иллюстраций и эскизов персонажей, оборудования, локаций и существ, ранние наброски и неиспользованные концепт-арты. Книга выйдет ближе к началу февраля.