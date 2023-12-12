«Комильфо» перестанет выпускать комиксы Marvel в 2024 году

Издательство «Комильфо» объявило, что с 2024 года перестанет выпускать новые комиксы Marvel из-за невозможности продолжения сотрудничества.
Уже выпушенные комиксы будут дальше продаваться, изымать с полок магазинов их не будут.
Однако у последних изданных книг Marvel относительно небольшой тираж, поэтому они могут очень быстро стать редкостью.
Кроме того, сейчас «Комильфо» печатает ряд новинок:
- «Железный Человек. Войны брони»;
- «Что, если?.. Железный Человек проиграл Войны брони»;
- «”Росомаха” Грега Раки. Полное издание»;
- «Классика Marvel. Удивительный Человек-паук. Том 3»;
- «Удивительный Человек-паук. Время славы. Том 4»;
- «”Призрачный Гонщик” Гарта Энниса. Полное издание»;
- «Каратель MAX. Полное собрание. Том 4»;
- «Новые Мстители. Полное собрание. Том 5»;
- «Пэтси Уокер, она же Адская Кошка! Том 3. Не время кис-нуть»;
- «Фантастическая четвёрка. Нестабильные молекулы».
Также издательство подчеркнуло, что в будущем выйдет много книг по лицензиям со всего мира, которые наверняка порадуют фанатов.
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