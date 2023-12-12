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    «Комильфо» перестанет выпускать комиксы Marvel в 2024 году

    12 декабря 2023
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    12.12.2023
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    «Комильфо» перестанет выпускать комиксы Marvel в 2024 году

    Издательство «Комильфо» объявило, что с 2024 года перестанет выпускать новые комиксы Marvel из-за невозможности продолжения сотрудничества.

    Уже выпушенные комиксы будут дальше продаваться, изымать с полок магазинов их не будут.

    Однако у последних изданных книг Marvel относительно небольшой тираж, поэтому они могут очень быстро стать редкостью.

    Кроме того, сейчас «Комильфо» печатает ряд новинок:

    • «Железный Человек. Войны брони»;
    • «Что, если?.. Железный Человек проиграл Войны брони»;
    • «”Росомаха” Грега Раки. Полное издание»;
    • «Классика Marvel. Удивительный Человек-паук. Том 3»;
    • «Удивительный Человек-паук. Время славы. Том 4»;
    • «”Призрачный Гонщик” Гарта Энниса. Полное издание»;
    • «Каратель MAX. Полное собрание. Том 4»;
    • «Новые Мстители. Полное собрание. Том 5»;
    • «Пэтси Уокер, она же Адская Кошка! Том 3. Не время кис-нуть»;
    • «Фантастическая четвёрка. Нестабильные молекулы».

    Также издательство подчеркнуло, что в будущем выйдет много книг по лицензиям со всего мира, которые наверняка порадуют фанатов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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