«Комильфо» перестанет выпускать комиксы Marvel в 2024 году

Издательство «Комильфо» объявило, что с 2024 года перестанет выпускать новые комиксы Marvel из-за невозможности продолжения сотрудничества.

Уже выпушенные комиксы будут дальше продаваться, изымать с полок магазинов их не будут.

Однако у последних изданных книг Marvel относительно небольшой тираж, поэтому они могут очень быстро стать редкостью.

Кроме того, сейчас «Комильфо» печатает ряд новинок:

«Железный Человек. Войны брони»;

«Что, если?.. Железный Человек проиграл Войны брони»;

«”Росомаха” Грега Раки. Полное издание»;

«Классика Marvel. Удивительный Человек-паук. Том 3»;

«Удивительный Человек-паук. Время славы. Том 4»;

«”Призрачный Гонщик” Гарта Энниса. Полное издание»;

«Каратель MAX. Полное собрание. Том 4»;

«Новые Мстители. Полное собрание. Том 5»;

«Пэтси Уокер, она же Адская Кошка! Том 3. Не время кис-нуть»;

«Фантастическая четвёрка. Нестабильные молекулы».

Также издательство подчеркнуло, что в будущем выйдет много книг по лицензиям со всего мира, которые наверняка порадуют фанатов.