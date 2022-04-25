Композитор Джон Уильямс впервые поработает над аниме-сериалом

Великий композитор Джон Уильямс («Звёздные войны», «Парк Юрского периода», «Инопланетянин») впервые поработает над аниме-сериалом!

О неожиданном сотрудничестве рассказал редактор издания Shogakukan Сё Кобаяси (Sho Kobayashi), которое и публикует мангу. Собственно, Уильямс пишет музыку для экранизации манги «Синий оркестр» (Ao no Orchestra), она как раз выходит у Shogakukan.

Я работаю над проектом вместе с Джоном Уильямсом, виртуозным композитором «Звёздных войн» и «Пара Юрского периода». Хотел бы я сказать себе, когда я был младше и в оркестре старшей школы играл музыку Джона из «Инопланетянина», что я буду работать с ним в будущем. Сё Кобаяси, редактор Shogakukan

«Синий оркестр» рассказывает историю молодого одарённого скрипача Аоно Хаджиме, который некогда бросил своё увлечение. Однажды осенью в старшей школе он встречает молодую музыкантку Акине Рицуко из школьного музыкального клуба — она скрипач-новичок. Аоно сближается с Акине — и вместе с тем в нём вновь просыпается желание играть.

Манга публикуется с 2017 года, всего вышло 9 томов. Экранизацию анонсировали совсем недавно — в середине апреля 2022-го.