Композитор Джон Уильямс впервые поработает над аниме-сериалом

Великий композитор Джон Уильямс («Звёздные войны», «Парк Юрского периода», «Инопланетянин») впервые поработает над аниме-сериалом!
О неожиданном сотрудничестве рассказал редактор издания Shogakukan Сё Кобаяси (Sho Kobayashi), которое и публикует мангу. Собственно, Уильямс пишет музыку для экранизации манги «Синий оркестр» (Ao no Orchestra), она как раз выходит у Shogakukan.
Я работаю над проектом вместе с Джоном Уильямсом, виртуозным композитором «Звёздных войн» и «Пара Юрского периода». Хотел бы я сказать себе, когда я был младше и в оркестре старшей школы играл музыку Джона из «Инопланетянина», что я буду работать с ним в будущем.
Сё Кобаяси, редактор Shogakukan
«Синий оркестр» рассказывает историю молодого одарённого скрипача Аоно Хаджиме, который некогда бросил своё увлечение. Однажды осенью в старшей школе он встречает молодую музыкантку Акине Рицуко из школьного музыкального клуба — она скрипач-новичок. Аоно сближается с Акине — и вместе с тем в нём вновь просыпается желание играть.
Манга публикуется с 2017 года, всего вышло 9 томов. Экранизацию анонсировали совсем недавно — в середине апреля 2022-го.
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