Композитор оригинальных «Кошек» тоже недоволен ремейком

Композитор оригинальных «Кошек» Эндрю Ллойд Уэббер в недавнем интервью признался, что ему тоже совсем не понравился ремейк мюзикла.

По его словам, картина вышла как минимум нелепой.

Проблема фильма в том, что Том Хупер (режиссер — прим. редакции) не захотел работать с кем-то из команды оригинального мюзикла.

«Кошки» вышли в 2019 году и провалились в прокате, собрав около 74 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов. А еще фильм получил шесть статуэток антипремии «Золотая малина», в том числе главную.