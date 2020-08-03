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    Новости

    Композитор оригинальных «Кошек» тоже недоволен ремейком

    3 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    03.08.2020
    2428
    0 минут на чтение
    Композитор оригинальных «Кошек» тоже недоволен фильмом 2019 года

    Композитор оригинальных «Кошек» Эндрю Ллойд Уэббер в недавнем интервью признался, что ему тоже совсем не понравился ремейк мюзикла.

    По его словам, картина вышла как минимум нелепой.

    Проблема фильма в том, что Том Хупер (режиссер — прим. редакции) не захотел работать с кем-то из команды оригинального мюзикла.

    «Кошки» вышли в 2019 году и провалились в прокате, собрав около 74 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов. А еще фильм получил шесть статуэток антипремии «Золотая малина», в том числе главную.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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