Композитор оригинальных «Кошек» тоже недоволен ремейком

Композитор оригинальных «Кошек» Эндрю Ллойд Уэббер в недавнем интервью признался, что ему тоже совсем не понравился ремейк мюзикла.
По его словам, картина вышла как минимум нелепой.
Проблема фильма в том, что Том Хупер (режиссер — прим. редакции) не захотел работать с кем-то из команды оригинального мюзикла.
«Кошки» вышли в 2019 году и провалились в прокате, собрав около 74 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов. А еще фильм получил шесть статуэток антипремии «Золотая малина», в том числе главную.
Читайте также
Авторы «Кошек» перед выходом картины замазали кошачьи анусы
Дмитрий Кинский | 18.03.2020
Теперь пользователи сети требуют выпустить оригинальную версию фильма.
Энтузиасты выпустили правильный трейлер «Кошек» — с кошачьими анусами
Дмитрий Кинский | 02.04.2020
Осталось дождаться исправленную версию всего фильма!
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.