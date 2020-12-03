    3
    Новости

    Трейлер финального сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» — конец света близок!

    3 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    03.12.2020
    453
    0 минут на чтение
    1

    Netflix опубликовал трейлер четвертого и последнего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» с обаятельной Кирнан Шипкой.

    По сюжету Сабрине и ее друзьям предстоит столкнуться с Таинственными ужасами, которые могут разрушить мир. Впрочем, старые «приятели» им тоже не дадут жить спокойно.

    Финал «Леденящих душу приключения Сабрины» выйдет 31 декабря — все 8 эпизодов сразу будут доступны.

    Читайте также

    Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона

    Netflix завершит «Леденящие душу приключения Сабрины» после 4 сезона

     Кот-император |  09.07.2020

    Вместе с тем сервис показал несколько новых кадров. Финал должен выйти до конца года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Во что поиграть в декабре? Десять релизов конца 2020 года помимо Cyberpunk 2077 11
    0
    13110
    Во что поиграть в декабре? Десять релизов конца 2020 года помимо Cyberpunk 2077

    Новая игра от Ubisoft, очередная часть Worms, не похожая на все предыдущие, и ремастер первого сезона Sam & Max — рассказываем, что выходит до Cyberpunk 2077.

    Читаем книгу «Гидеон из Девятого дома»
    0
    19947
    Читаем книгу «Гидеон из Девятого дома» Тэмсин Мьюир

    Глава, в которой рыцарь Девятого дома участвует в небольшом, но зрелищном поединке.

    Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й
    0
    62622
    Короткометражка: Сатана влюбляется в 2020-й в рекламном ролике Райана Рейнольдса

    И всё это — реклама приложения знакомств.

    Пётр Бормор «Что в имени...»
    0
    82702
    Пётр Бормор «Что в имени…»

    «А уж как меня любят! Даже детей моим именем называют».

    Опробовали новое поколение консолей. Это нечто! 9
    0
    84160
    Опробовали новое поколение консолей. Это нечто!

    Поиграли в PS5 и готовы поделиться впечатлениями. Ну и про Xbox Series тоже немножко поговорим.

    Главные комиксы осени 2020: супергерои Marvel, DC и не только 12
    0
    78794
    Главные комиксы осени 2020: супергерои Marvel, DC и не только

    Возвращение Бэтмена, Который Смеётся, важный сюжет о Чудо-женщине, начало серии Гарта Энниса про Карателя, много комиксов о Сорвиголове и эпичнейший кроссовер DC.

    Беседа с Джо Аберкромби
    0
    142907
    «Байяз для меня очень интересный персонаж»: беседа с Джо Аберкромби

    Расшифровка видеоинтервью.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021 19
    0
    153967
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки декабря 2020 — января 2021

    Питер Гамильтон, Майкл Суэнвик, Джон Скальци и несколько красочных энциклопедий.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить