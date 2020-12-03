Трейлер финального сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» — конец света близок!

Netflix опубликовал трейлер четвертого и последнего сезона «Леденящих душу приключений Сабрины» с обаятельной Кирнан Шипкой.
По сюжету Сабрине и ее друзьям предстоит столкнуться с Таинственными ужасами, которые могут разрушить мир. Впрочем, старые «приятели» им тоже не дадут жить спокойно.
Финал «Леденящих душу приключения Сабрины» выйдет 31 декабря — все 8 эпизодов сразу будут доступны.
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Вместе с тем сервис показал несколько новых кадров. Финал должен выйти до конца года.
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Редактор
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