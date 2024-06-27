Корейская группа W24 выступит на VK Fest

Организаторы VK Fest объявили, что на фестивале в Москве 13 июля выступит корейская группа W24.

Музыканты представит новый авторский трек на русском под названием «Звездная ночь», а также каверы на «Группу крови», «Кино», «Венеру-Юпитер» Вани Дмитриенко и «Белую ночь» коллектива «Форум».

Напомним, впервые W24 выступили в России в рамках «Фандом Феста ВКонтакте» в 2023 году. А в этом году при поддержке ВКонтакте группа записала альбом каверов на российские хиты.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте.