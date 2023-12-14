«Король и Шут» стал самой популярной новинкой на «Кинопоиске» в 2023 году

«Кинопоиск» объявил, что сериал «Король и Шут» стал самой популярной новинкой в онлайн-кинотеатре в 2023 году.

С момента выхода в марте панк-сказку посмотрели больше 4,3 миллиона подписчиков «Плюс».

Шоу обошло по популярности другие крупные премьеры в стриминговом сервисе вроде «Операции „Фортуна“» и «Переводчика» Гая Ричи и четвертой части «Джона Уика».

Напомним, «Король и Шут» за два месяца стал рекордсменом среди фильмов и сериалов по количеству зрителей на «Кинопоиске».