Королевская почта Великобритании выпустит коллекцию марок по D&D

Королевская почта (Royal Mail) Великобритании представила набор из 14 марок по Dungeons & Dragons в честь 50-летия настольной ролевой игре.

На марки попали изображения самых известных монстров, среди которых Векна, Мимик и Свежеватель разума, а также группа героев-приключенцев.

Над всеми иллюстрациями для марок по D&D работал британский художник Уэйн Рейнольдс, который неоднократно сотрудничал с Wizards of the Coast.

Вот как это событие прокомментировал глобальный руководитель D&D Дэн Роусон: