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    Королевская почта Великобритании выпустит коллекцию марок по D&D

    12 июля 2024
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    12.07.2024
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    Королевская почта Великобритании выпустит коллекцию марок по D&D

    Королевская почта (Royal Mail) Великобритании представила набор из 14 марок по Dungeons & Dragons в честь 50-летия настольной ролевой игре.

    На марки попали изображения самых известных монстров, среди которых Векна, Мимик и Свежеватель разума, а также группа героев-приключенцев.

    Над всеми иллюстрациями для марок по D&D работал британский художник Уэйн Рейнольдс, который неоднократно сотрудничал с Wizards of the Coast.

    Вот как это событие прокомментировал глобальный руководитель D&D Дэн Роусон:

    Для нас большая честь выпустить эту прекрасную коллекцию марок, официально одобренную Его Величеством королем Карлом III, в честь 50-летия величайшей в мире ролевой игры.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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