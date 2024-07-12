Королевская почта Великобритании выпустит коллекцию марок по D&D

Королевская почта (Royal Mail) Великобритании представила набор из 14 марок по Dungeons & Dragons в честь 50-летия настольной ролевой игре.
На марки попали изображения самых известных монстров, среди которых Векна, Мимик и Свежеватель разума, а также группа героев-приключенцев.
Над всеми иллюстрациями для марок по D&D работал британский художник Уэйн Рейнольдс, который неоднократно сотрудничал с Wizards of the Coast.
Вот как это событие прокомментировал глобальный руководитель D&D Дэн Роусон:
Для нас большая честь выпустить эту прекрасную коллекцию марок, официально одобренную Его Величеством королем Карлом III, в честь 50-летия величайшей в мире ролевой игры.
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