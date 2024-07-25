Космические рыцари и световые мечи в трейлере НФ-комедии «Империя» на русском языке

Вышел трейлер французской научно-фантастической комедии «Империя» на русском языке.

Режиссером выступил Брюно Дюмон, снявший фэнтезийную комедию «В тихом омуте» и драму «Суперзвезда».

Главные роли исполнили Анамария Вартоломеи («Событие») и Лина Кудри («Французский вестник» Уэса Андерсона).

Действие картины развернется в рыбацкой деревушке, которая стала полем боя между инопланетным кланами Добра и Зла. Чтобы решить судьбу все вселенной, обе стороны хотят заполучить сына местного рыбака, у которого есть все задатки Нового Мессии или Антихриста.

Фильм выйдет в российском прокате 1 августа.

А 30 июля в первом зале киноцентра «Октябрь» пройдет зрительная премьера — на французском языке с русскими субтитрами. Подробности можно узнать по ссылке.