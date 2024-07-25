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    Космические рыцари и световые мечи в трейлере НФ-комедии «Империя» на русском языке

    25 июля 2024
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    25.07.2024
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    Космические рыцари и световые мечи в трейлере НФ-комедии «Империя» на русском языке

    Вышел трейлер французской научно-фантастической комедии «Империя» на русском языке.

    Режиссером выступил Брюно Дюмон, снявший фэнтезийную комедию «В тихом омуте» и драму «Суперзвезда».

    Главные роли исполнили Анамария Вартоломеи («Событие») и Лина Кудри («Французский вестник» Уэса Андерсона).

    Действие картины развернется в рыбацкой деревушке, которая стала полем боя между инопланетным кланами Добра и Зла. Чтобы решить судьбу все вселенной, обе стороны хотят заполучить сына местного рыбака, у которого есть все задатки Нового Мессии или Антихриста.

    Фильм выйдет в российском прокате 1 августа.

    А 30 июля в первом зале киноцентра «Октябрь» пройдет зрительная премьера — на французском языке с русскими субтитрами. Подробности можно узнать по ссылке.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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