Космические рыцари и световые мечи в трейлере НФ-комедии «Империя» на русском языке

Вышел трейлер французской научно-фантастической комедии «Империя» на русском языке.
Режиссером выступил Брюно Дюмон, снявший фэнтезийную комедию «В тихом омуте» и драму «Суперзвезда».
Главные роли исполнили Анамария Вартоломеи («Событие») и Лина Кудри («Французский вестник» Уэса Андерсона).
Действие картины развернется в рыбацкой деревушке, которая стала полем боя между инопланетным кланами Добра и Зла. Чтобы решить судьбу все вселенной, обе стороны хотят заполучить сына местного рыбака, у которого есть все задатки Нового Мессии или Антихриста.
Фильм выйдет в российском прокате 1 августа.
А 30 июля в первом зале киноцентра «Октябрь» пройдет зрительная премьера — на французском языке с русскими субтитрами. Подробности можно узнать по ссылке.
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