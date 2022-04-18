Космос и козлы: первый тизер «Тор: Любовь и гром»

Marvel выпустила первый тизер блокбастера «Тор: Любовь и гром». Судя по ролику, фильм во многом будет посвящён тому, как Тор будет искать смысл жизни. Разумеется, ему повстречаются новые миры и старые друзья. А ещё — Джейн Фостер с Мьельниром!

Фильм поставил Тайка Вайтити («Тор: Рагнарёк»). В фильме заявлены Крис Хемсворт, Натали Портман, Крис Пратт, Тесса Томпсон, а также Кристиан Бэйл, который и воплотит главного злодея. Судя по намёкам, к роли короля гномов Эйтри вернётся Питер Динклейдж.

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Мировой прокат стартует в июле 2022-го, а российский — неизвестно.