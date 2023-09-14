Коты и девочки-волшебницы в трейлере «Кайтмена» — спин-оффа «Харли Квин»

Max (бывший HBO Max) совместно с анимационным подразделением представили трейлер трейлер мультсериала Kite Man: Hell Yeah!, который посвящён одному из персонажей «Харли Квин»:

Спин-офф, как и оригинальный мульсериал, — это взрослая комедия во вселенной DC, в которой появляются знакомые супергерои и суперзлодеи (вторых больше).

В центре повествования окажется Кайтмен, он же Воздушный змей. Одно время он был партнёром Ядовитого Плюща, но в итоге пара рассталась. В своём сольном мультсериале Кайтмен станет владельцем готэмского бара. И вместе со своей новой приятельницей Золотым глайдером они займутся тем, чем занимаются суперзлодеи Готэма — с переменным успехом грабить мирных жителей. И вкладывать средства в бар.

Производством спин-оффа занимается та же команда и актёры озвучания. Среди основных персонажей стоит ждать Бейна, а гостями по переменке будут Харли Квин, Ядовитый плющ и Дарксайд!

Мультсериал стартует в 2024-м.