Крауд-кампания журнала «Мир фантастики» с подпиской на 2024 год стартовала!

Друзья, на сайте CrowdRepublic стартовала краудфандинговая кампания «Мира фантастики» с подпиской на журнал в 2024 году.
- Полная подписка (12 номер и 3 спецвыпуска) — 8550 рублей;
- Подписка на ежемесячный журнал — 4680 рублей;
- Спецвыпуски — 1290 рублей (в сумме — 3870 рублей).
Напомним, номера для подписчиков CrowRepublic отправляются раньше, а еще так вы сможете заказать все выпуски по минимальной цене, даже если журнал в рознице подорожает, — и с разными бонусами в случае достижения сверхцелей.
Со всеми подробностями можете ознакомиться на странице крауд-кампании.
А пока передаем слово нашему главному редактору Сергею Серебрянскому:
В грядущем году для «Мира фантастики» стартует — трудно представить! — третий десяток. Но останавливаться на достигнутом мы и не думаем — впереди ещё много юбилеев, которые хочется отметить. Ведь как здорово думать о том, что когда-нибудь все, кто продолжает верить в нас и любить фантастику, соберутся большой семьей — и отпразднуют полвека существования журнала. Или первую сотню… да что там — первую тысячу лет жизни!
Сделать ещё один шаг в будущее нам помогаете именно вы — только благодаря вашей поддержке мы можем двигаться дальше и становиться всё лучше и лучше. Теплые дружеские объятия, конечно, не помешают — но участие в крауд-кампании совершенно точно станет самым лучшим подарком и для нас, и для вас. Ведь это не только проверенный способ подписаться на любимый журнал и поблагодарить редакцию, но и возможность получить уникальные бонусы. А ещё — начать новый этап фантастического путешествия вместе с «Миром фантастики».
Полный вперёд!
Сверхцели
- 1 500 000 рублей — почтовая открытка с фантастической иллюстрацией;
- 3 000 000 рублей — акриловый брелок с фантастической иллюстрацией;
- 4 500 000 рублей — бустеры для ККИ «Берсерк. Герои. Переполох в Канор-Вэйне»;
- 6 000 000 рублей — набор объемных наклеек с персонажами Александра Ремизова;
- 7 500 000 рублей — двусторонние постеры с иллюстрациями разных художников;
- 9 000 000 рублей — большой плакат в картонном тубусе от «Лаборатории фантастики»;
- 10 500 000 рублей — пластиковая фигурка космонавта, которого придумал Александр Ремизов;
- 12 000 000 рублей — артбук «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста».
Дополнительные награды
- Бонусы от редакции в виде упоминания имени на страницах журнала, закрытого чата для фанатов, персональных рекомендаций и не только;
- Фантастическая сувенирка: аромасвечи, паззлы, эксклюзивные открытки и многое другое;
- Книги с автографами фантастов;
- Старые спецвыпуски.
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