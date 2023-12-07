Крауд-кампания журнала «Мир фантастики» с подпиской на 2024 год стартовала!

Друзья, на сайте CrowdRepublic стартовала краудфандинговая кампания «Мира фантастики» с подпиской на журнал в 2024 году.

Полная подписка (12 номер и 3 спецвыпуска) — 8550 рублей;

Подписка на ежемесячный журнал — 4680 рублей;

Спецвыпуски — 1290 рублей (в сумме — 3870 рублей).

Напомним, номера для подписчиков CrowRepublic отправляются раньше, а еще так вы сможете заказать все выпуски по минимальной цене, даже если журнал в рознице подорожает, — и с разными бонусами в случае достижения сверхцелей.

Со всеми подробностями можете ознакомиться на странице крауд-кампании.

А пока передаем слово нашему главному редактору Сергею Серебрянскому:

В грядущем году для «Мира фантастики» стартует — трудно представить! — третий десяток. Но останавливаться на достигнутом мы и не думаем — впереди ещё много юбилеев, которые хочется отметить. Ведь как здорово думать о том, что когда-нибудь все, кто продолжает верить в нас и любить фантастику, соберутся большой семьей — и отпразднуют полвека существования журнала. Или первую сотню… да что там — первую тысячу лет жизни! Сделать ещё один шаг в будущее нам помогаете именно вы — только благодаря вашей поддержке мы можем двигаться дальше и становиться всё лучше и лучше. Теплые дружеские объятия, конечно, не помешают — но участие в крауд-кампании совершенно точно станет самым лучшим подарком и для нас, и для вас. Ведь это не только проверенный способ подписаться на любимый журнал и поблагодарить редакцию, но и возможность получить уникальные бонусы. А ещё — начать новый этап фантастического путешествия вместе с «Миром фантастики». Полный вперёд!

Сверхцели

1 500 000 рублей — почтовая открытка с фантастической иллюстрацией;

— почтовая открытка с фантастической иллюстрацией; 3 000 000 рублей — акриловый брелок с фантастической иллюстрацией;

— акриловый брелок с фантастической иллюстрацией; 4 500 000 рублей — бустеры для ККИ «Берсерк. Герои. Переполох в Канор-Вэйне»;

— бустеры для ККИ «Берсерк. Герои. Переполох в Канор-Вэйне»; 6 000 000 рублей — набор объемных наклеек с персонажами Александра Ремизова;

— набор объемных наклеек с персонажами Александра Ремизова; 7 500 000 рублей — двусторонние постеры с иллюстрациями разных художников;

— двусторонние постеры с иллюстрациями разных художников; 9 000 000 рублей — большой плакат в картонном тубусе от «Лаборатории фантастики»;

— большой плакат в картонном тубусе от «Лаборатории фантастики»; 10 500 000 рублей — пластиковая фигурка космонавта, которого придумал Александр Ремизов;

— пластиковая фигурка космонавта, которого придумал Александр Ремизов; 12 000 000 рублей — артбук «Бестиарий Лавкрафта: Руководство натуралиста».

Дополнительные награды

Бонусы от редакции в виде упоминания имени на страницах журнала, закрытого чата для фанатов, персональных рекомендаций и не только;

в виде упоминания имени на страницах журнала, закрытого чата для фанатов, персональных рекомендаций и не только; Фантастическая сувенирка : аромасвечи, паззлы, эксклюзивные открытки и многое другое;

: аромасвечи, паззлы, эксклюзивные открытки и многое другое; Книги с автографами фантастов ;

; Старые спецвыпуски.

Оформить подписку на «Мира фантастики» в 2024 году.