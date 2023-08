Крэйг Мазин не против спин-оффов The Last of Us. Но планов на них пока нет

Шоураннер ТВ-адаптации The Last of US от HBO Крэйг Мазин рассказал, что он открыт для спин-оффов, но пока об этом даже не ведутся разговоры.

Мы не говорили об этом конкретно, потому что мы очень сосредоточены на том, чтобы рассказать основную историю. Я не против идеи других сериалов, основанных на этих персонажах или мире.

По словам Мазина, экранизация все истории The Last of Us «сжигает одно из немногих драгоценных десятилетий», что у него осталось. Тем не менее у него к этому претензий нет, ему нравится этим заниматься.

Если бы на горизонте появилось что-то, что имело бы смысл, то мы бы сделали это. Надеюсь, если что-то такое будет, то это сделают с той же любовью и заботой, что мы применяем к сериалу сейчас.

У второго сезона The Last of Us пока нет даты выхода.