Кринж, поп-ит и древний интернет — вышел новый ролик от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню опубликовали новое видео в традиционном юмористически-фантастическом формате.

На этот раз сюжет посвящен тому, как мог бы выглядеть музей 21 века в будущем, когда люди позабыли значение слов «краш» и «кринж», а мемология превратилась во вполне реальную дисциплину.

В работе над «Русским кибермузеем» приняли участие Гарик Харламов, Ян Топлес, Анатолий Вассерман и команда Roomfactory.

За постановку вновь отвечал создатель проекта Сергей Васильев, который снял все предыдущие ролики.