Кринж, поп-ит и древний интернет — вышел новый ролик от авторов «Русской кибердеревни»

Создатели ролика про русскую кибердеревню опубликовали новое видео в традиционном юмористически-фантастическом формате.
На этот раз сюжет посвящен тому, как мог бы выглядеть музей 21 века в будущем, когда люди позабыли значение слов «краш» и «кринж», а мемология превратилась во вполне реальную дисциплину.
В работе над «Русским кибермузеем» приняли участие Гарик Харламов, Ян Топлес, Анатолий Вассерман и команда Roomfactory.
За постановку вновь отвечал создатель проекта Сергей Васильев, который снял все предыдущие ролики.
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