Крис Авеллон предлагал Bethesda сделать The Elder Scrolls в альтернативной вселенной

Сценарист Крис Авеллон рассказал, что студия Obsidian, сделавшая Fallout: New Vegas, неоднократно предлагала Bethesda сделать игры по Fallout и The Elder Scrolls.

Так, студия питчила аналог New Vegas по The Elder Scrolls, который бы вышел перед следующей крупной частью от Bethesda.

По словам Авеллона, сейчас это не так актуально, потому что у Bethesda есть The Elder Scrolls Online с регулярными обновлениями.

У Криса была идея сделать игру в альтернативной вселенной TES, в которой главный герой не смог спасти мир.

Но Bethesda не проявила особого энтузиазма к предложениям Obsidian. У Авеллона сложилось впечатление, что компания была недовольно тем, как приняли Fallout: New Vegas — будь то хорошие или плохие отзывы.