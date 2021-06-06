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    Новости

    Кристина Риччи присоединилась к касту четвертой «Матрицы»

    6 июня 2021
    06.06.2021
    2668
    0 минут на чтение
    Кристина Риччи присоединилась к касту четвертой «Матрицы»

    В обновлённом пресс-ките, выпущенным Warner Bros. для четвёртой части «Матрицы», в актёрском составе значится Кристина Риччи. Collider заметил эту деталь в маркетинговом материале к фильму и сделал вывод, что актриса присоединилась к актёрскому составу четвертой части франшизы.  Её роль и другие детали киноленты не разглашаются.

    Она присоединится к Киану Ривзу, Кэри-Энн Мосс, которые повторят свои главные роли, а также Нилу Патрику Харрису, Джонатану Гроффу и Яхье Абдулу-Матину II. Также в фильме появятся Джада Пинкетт Смит (Ниобе), Дэниэл Бернхард (агент Джонсон) и Ламбер Вильсон (Меровинген). По слухам, новая «Матрица» выйдет с подзаголовком «Воскрешения» (в оригинале — Resurrections).

    Премьера назначена на 22 декабря в кинотеатрах и HBO Max.

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