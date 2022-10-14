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    #конкурсы и премии

    Кто победил в XIII сезоне конкурса «Новая детская книга»?

    14 октября 2022
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    14.10.2022
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    2 минуты на чтение
    #конкурсы и премии
    Кто победил в XIII сезоне конкурса «Новая детская книга»?

    В Российской государственной детской библиотеке прошла церемония вручения наград победителям XIII сезона литературного конкурса «Новая детская книга». Его номинанты и лауреаты получают возможность опубликовать рукопись в «Росмэн» или вместе поработать над макетом будущей книги.

    Издательство и жюри традиционно выбирали лучших детских иллюстраторов и лучших авторов подростковых и фэнтезийных историй. В рамках конкурса прислали 2631 заявку из 37 стран. В финал вышли только 30 работ. На церемонии удалось вручить только 7 и 11 наград — остальные статуэтки и дипломы отправились к победителям почтой.

    Номинация «Новая детская иллюстрация»

    Иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также picture books (книжки-картинки для малышей, с полной зарисовкой разворотов, в которых соотношение иллюстрации и текста составляет примерно 70% к 30%).

    1. Серова Татьяна (Россия, Анапа) «Серия иллюстраций к русской народной сказке “Колобок”»
    2. Емельянова Светлана (Россия, Санкт-Петербург) Picture book «Хрустальная Лиса»
    3. Маншина Анна (Россия, Москва) Picture book «Карлос Борисович и кафе на колёсах»

    Номинация «От семи и старше»

    Как реалистические, так и сказочные, фантастические прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет.

    1. Маръа Малми (Финляндия, Вантаа) «Несусветные из Кайвокселы»
    2. Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона»
    3. Толстоухова Надежда (Россия, Москва) «Про бегемота Бенедикта, который любил печенье»

    Номинация «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор»

    Художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи.

    1. Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма»
    2. Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей»
    3. Вешкина Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Книжные тюрьмы»

    Другие номинации

    • Приз открытого читательского голосования в номинации «От семи и старше» — Сус Елена, Зайцев Николай (Россия, Новосибирск) «Малина»
    • Приз открытого читательского голосования в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» —
      Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма»
    • Выбор библиотек в номинации «От семи и старше» — Тараненко Марина (Россия, Краснодар) «Серьёзная шутка джегуако»
    • Выбор библиотек в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей»
    • Выбор клуба Terra Incognita в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Дети кицунэ»
    • Выбор сайта Letidor в номинации «От семи и старше» — Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона»
    • Выбор журнала «Мир фантастики» в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Эрик Гарднер (Германия, Росток) «Луна в стакане с виски»
    • Выбор экспертов книжного сервиса LiveLib — Денисова Ольга (Россия, Ленинградская область, пгт. Вырица) «Берендей»

    В этом году в список жюри входили:

    • писатели  Артур Гиваргизов, Анастасия Строкина, Ник Перумов, Дарья Бобылева;
    • художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Воронцов, Ольга Ионайтис, Алиса Юфа;
    • директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» Анна Чефранова;
    • редактор книжного раздела «Мира фантастики» Борис Невский;
    • главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина;
    • шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова;
    • специальный корреспондент Ленты.ру, ведущая Детского радио Наталья Кочеткова;
    • редакция портала «МЕЛ»,
    • руководитель авторско-правового отдела ЛитРес Екатерина Глатерман;
    • креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин;
    • эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

    «Росмэн» напоминает, что приём работ на следующий сезон начнётся в ноябре — о чём мы дополнительно сообщим.

    Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп», серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева, фолк-роман «Станция Лихо» Нади Совы и другие. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.

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