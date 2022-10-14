Кто победил в XIII сезоне конкурса «Новая детская книга»?

В Российской государственной детской библиотеке прошла церемония вручения наград победителям XIII сезона литературного конкурса «Новая детская книга». Его номинанты и лауреаты получают возможность опубликовать рукопись в «Росмэн» или вместе поработать над макетом будущей книги.

Издательство и жюри традиционно выбирали лучших детских иллюстраторов и лучших авторов подростковых и фэнтезийных историй. В рамках конкурса прислали 2631 заявку из 37 стран. В финал вышли только 30 работ. На церемонии удалось вручить только 7 и 11 наград — остальные статуэтки и дипломы отправились к победителям почтой.

Номинация «Новая детская иллюстрация»

Иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также picture books (книжки-картинки для малышей, с полной зарисовкой разворотов, в которых соотношение иллюстрации и текста составляет примерно 70% к 30%).

Серова Татьяна (Россия, Анапа) «Серия иллюстраций к русской народной сказке “Колобок”» Емельянова Светлана (Россия, Санкт-Петербург) Picture book «Хрустальная Лиса» Маншина Анна (Россия, Москва) Picture book «Карлос Борисович и кафе на колёсах»

Номинация «От семи и старше»

Как реалистические, так и сказочные, фантастические прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет.

Маръа Малми (Финляндия, Вантаа) «Несусветные из Кайвокселы» Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона» Толстоухова Надежда (Россия, Москва) «Про бегемота Бенедикта, который любил печенье»

Номинация «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор»

Художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи.

Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма» Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей» Вешкина Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Книжные тюрьмы»

Другие номинации

Приз открытого читательского голосования в номинации «От семи и старше» — Сус Елена, Зайцев Николай (Россия, Новосибирск) «Малина»

Приз открытого читательского голосования в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» —

Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма»

Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма» Выбор библиотек в номинации «От семи и старше» — Тараненко Марина (Россия, Краснодар) «Серьёзная шутка джегуако»

Выбор библиотек в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей»

Выбор клуба Terra Incognita в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Дети кицунэ»

Выбор сайта Letidor в номинации «От семи и старше» — Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона»

Выбор журнала «Мир фантастики» в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Эрик Гарднер (Германия, Росток) «Луна в стакане с виски»

Выбор экспертов книжного сервиса LiveLib — Денисова Ольга (Россия, Ленинградская область, пгт. Вырица) «Берендей»

В этом году в список жюри входили:

писатели Артур Гиваргизов, Анастасия Строкина, Ник Перумов, Дарья Бобылева;

художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Воронцов, Ольга Ионайтис, Алиса Юфа;

директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» Анна Чефранова;

редактор книжного раздела «Мира фантастики» Борис Невский;

главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина;

шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова;

специальный корреспондент Ленты.ру, ведущая Детского радио Наталья Кочеткова;

редакция портала «МЕЛ»,

руководитель авторско-правового отдела ЛитРес Екатерина Глатерман;

креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин;

эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.

«Росмэн» напоминает, что приём работ на следующий сезон начнётся в ноябре — о чём мы дополнительно сообщим.