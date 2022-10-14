Кто победил в XIII сезоне конкурса «Новая детская книга»?

В Российской государственной детской библиотеке прошла церемония вручения наград победителям XIII сезона литературного конкурса «Новая детская книга». Его номинанты и лауреаты получают возможность опубликовать рукопись в «Росмэн» или вместе поработать над макетом будущей книги.
Издательство и жюри традиционно выбирали лучших детских иллюстраторов и лучших авторов подростковых и фэнтезийных историй. В рамках конкурса прислали 2631 заявку из 37 стран. В финал вышли только 30 работ. На церемонии удалось вручить только 7 и 11 наград — остальные статуэтки и дипломы отправились к победителям почтой.
Номинация «Новая детская иллюстрация»
Иллюстрации к ограниченному списку детских произведений, опубликованному на сайте конкурса, а также picture books (книжки-картинки для малышей, с полной зарисовкой разворотов, в которых соотношение иллюстрации и текста составляет примерно 70% к 30%).
- Серова Татьяна (Россия, Анапа) «Серия иллюстраций к русской народной сказке “Колобок”»
- Емельянова Светлана (Россия, Санкт-Петербург) Picture book «Хрустальная Лиса»
- Маншина Анна (Россия, Москва) Picture book «Карлос Борисович и кафе на колёсах»
Номинация «От семи и старше»
Как реалистические, так и сказочные, фантастические прозаические произведения для детей от 7 до 12 лет.
- Маръа Малми (Финляндия, Вантаа) «Несусветные из Кайвокселы»
- Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона»
- Толстоухова Надежда (Россия, Москва) «Про бегемота Бенедикта, который любил печенье»
Номинация «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор»
Художественные произведения указанных жанров для подростков от 12 лет и молодежи.
- Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма»
- Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей»
- Вешкина Татьяна (Россия, Санкт-Петербург) «Книжные тюрьмы»
Другие номинации
- Приз открытого читательского голосования в номинации «От семи и старше» — Сус Елена, Зайцев Николай (Россия, Новосибирск) «Малина»
- Приз открытого читательского голосования в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» —
Ободников Николай (Россия, Брянск) «Серая невеста Лиллехейма»
- Выбор библиотек в номинации «От семи и старше» — Тараненко Марина (Россия, Краснодар) «Серьёзная шутка джегуако»
- Выбор библиотек в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Анна Чайка (Россия, Белгород) «В паутине под лестницей»
- Выбор клуба Terra Incognita в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Н. Чигара (Россия, Санкт-Петербург) «Дети кицунэ»
- Выбор сайта Letidor в номинации «От семи и старше» — Евсеева Мария (Россия Воронежская область) «Мы все не из картона»
- Выбор журнала «Мир фантастики» в номинации «Фолк-фэнтези и фолк-хоррор» — Эрик Гарднер (Германия, Росток) «Луна в стакане с виски»
- Выбор экспертов книжного сервиса LiveLib — Денисова Ольга (Россия, Ленинградская область, пгт. Вырица) «Берендей»
В этом году в список жюри входили:
- писатели Артур Гиваргизов, Анастасия Строкина, Ник Перумов, Дарья Бобылева;
- художники и иллюстраторы Анастасия Архипова, Николай Воронцов, Ольга Ионайтис, Алиса Юфа;
- директор Международного фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы «МОРС» Анна Чефранова;
- редактор книжного раздела «Мира фантастики» Борис Невский;
- главный библиотекарь Центральной детской библиотеки им. А. Гайдара Татьяна Рудишина;
- шеф-редактор сайта Letidor.ru Ксения Краснова;
- специальный корреспондент Ленты.ру, ведущая Детского радио Наталья Кочеткова;
- редакция портала «МЕЛ»,
- руководитель авторско-правового отдела ЛитРес Екатерина Глатерман;
- креативный продюсер группы Компаний ГПМ КИТ Георгий Рюмин;
- эксперты книжного рекомендательного сервиса LiveLib.
«Росмэн» напоминает, что приём работ на следующий сезон начнётся в ноябре — о чём мы дополнительно сообщим.
Литературный конкурс «Новая детская книга» появился в 2009 году, его учредило издательство «Росмэн». Его главная награда — контракты на выход произведения в печать. Благодаря конкурсу свет увидели множество книг, ставших бестселлерами — среди них, например, фэнтези-сага «Часодеи» Натальи Щербы, роман Анастасии Орловой «Это грузовик, а это прицеп», серия «Зерцалия» Евгения Гаглоева, фолк-роман «Станция Лихо» Нади Совы и другие. Многие работы, вышедшие с конкурса, в дальнейшем отмечаются профессиональными премиями вроде «РосКон», «Еврокон», «Медаль им. Н. В. Гоголя», «Премия им. В. Крапивина» и другими.
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