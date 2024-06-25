Кто сыграет членов «Барок Воркс» во втором сезоне «Ван-Писа» от Netfix

Netflix поделился именами некоторых актеров, которые присоединились к касту второго сезона «Ван-Писа» от Netflix.

Среди них члены преступной организации «Барок Воркс»:

Дэниел Ласкер («Воспитанные воклами») — Мистер 9;

Камрус Джонсон («Бэтвумен») — Мистер 5;

Джаззара Джаслин («Воин») — Мисс Валентайн;

Дэвид Дастмалчян («Полночь с дьяволом») — Мистер 3.

Похоже, в продолжении нас ждет экранизация сюжетных арок «Литл Гарден» и «Реверс Маунтин».

Когда сериал вернется на экраны, пока неизвестно.