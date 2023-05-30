Кто сыграет Мидорию, Бакуго и Урараку в «Моей геройской академии» от Netflix?

Портал The Cosmic Circus, ссылаясь на данные IMDb о кастинге, рассказал о потенциальном актерском составе фильма «Моя геройская академия» от Netflix.
- Давид Мазуз («Готэм») — Изуку Мидория;
- Джейс Норман («Опасный Генри») — Кацуки Бакуго;
- Грэм Верчир («Хороший доктор») — Шото Тодороки;
- Айзек Хемпстед-Райт («Игра престолов») — Теня Иида;
- Изабель Гамерос («Человек из Флориды») — Очако Урарака.
Постановкой занимается Сюнсукэ Сато, известный по «Алисе в Пограничье». А сценарий адаптирует Джоби Гарольд, приложивший руку к «Армии мертвецов».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.