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    Новости

    Кто сыграл джедая в финале второго сезона «Мандалорца»?

    19 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    19.12.2020
    3397
    0 минут на чтение
    Кто сыграл джедая в финале второго сезона «Мандалорца»?

    Вчера вышел последний эпизод второго сезона «Мандалорца», в финале которого появился знаменитый джедай. Многие задались вопросом, кто его сыграл. Объясняем!

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Напомним, в конце серии за Грогу прилетел молодой Люк Скайуокер, который перерубил всех дроидов на корабле и тем самым спас Дина, Бо-Катан и остальных.

    Внешность и голос персонажу подарил Марк Хэмилл, лицо которого наложили на тело другого актера — Макса Ллойда-Джонса. Он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Сверхъестественное», «Планета обезьян: Война», «Однажды в сказке» и других.

    Кто сыграл джедая в финале второго сезона «Мандалорца»? 2

    Сам Марк отреагировал на свое камео в сериале в привычной манере.

    Видели в последнее время что-нибудь хорошее по ТВ?

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    Он выйдет в конце 2021 года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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