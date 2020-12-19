Кто сыграл джедая в финале второго сезона «Мандалорца»?

Вчера вышел последний эпизод второго сезона «Мандалорца», в финале которого появился знаменитый джедай. Многие задались вопросом, кто его сыграл. Объясняем!
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Осторожно, спойлеры!
Напомним, в конце серии за Грогу прилетел молодой Люк Скайуокер, который перерубил всех дроидов на корабле и тем самым спас Дина, Бо-Катан и остальных.
Внешность и голос персонажу подарил Марк Хэмилл, лицо которого наложили на тело другого актера — Макса Ллойда-Джонса. Он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «Сверхъестественное», «Планета обезьян: Война», «Однажды в сказке» и других.
Сам Марк отреагировал на свое камео в сериале в привычной манере.
Seen anything good on TV lately?
— Mark Hamill (@HamillHimself) December 18, 2020
Видели в последнее время что-нибудь хорошее по ТВ?
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