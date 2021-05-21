Кто вошёл в список финалистов АБС-премии 2021 года?

Организаторы международной ежегодной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастики объявили финалистов 2021 года — по три работы в каждой номинации:

В номинации «Художественная проза»:

Гурский Лев. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020.

Лукин Евгений. Эпидемия // Лукин Е. Хроноскрёб. – М.: T8 RUGRAM, 2020.

Прашкевич Геннадий. Последний карантин. // Последний карантин. – М.: Издательство Престиж Бук, 2021 (по факту – декабрь 2020).

В номинации «Критика и публицистика»:

Андреева Юлия. Он придумал миссис Хадсон. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2020.

Караев Николай. Трилистники. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.

Харитонов Евгений. Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике). – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.

Традиционная церемония награждения дипломантов и лауреатов планируется на 21 июня в Пулковской обсерватории.

Фотография в шапке: Никита Аверин.