Кто вошёл в список финалистов АБС-премии 2021 года?

Организаторы международной ежегодной литературной премии имени Аркадия и Бориса Стругацких в области фантастики объявили финалистов 2021 года — по три работы в каждой номинации:
В номинации «Художественная проза»:
- Гурский Лев. Министерство справедливости. – М.: Время, 2020.
- Лукин Евгений. Эпидемия // Лукин Е. Хроноскрёб. – М.: T8 RUGRAM, 2020.
- Прашкевич Геннадий. Последний карантин. // Последний карантин. – М.: Издательство Престиж Бук, 2021 (по факту – декабрь 2020).
В номинации «Критика и публицистика»:
- Андреева Юлия. Он придумал миссис Хадсон. – СПб.: Издательство «Северо-Запад», 2020.
- Караев Николай. Трилистники. – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
- Харитонов Евгений. Апокрифы Зазеркалья (Этюды о фантастике). – СПб.: АураИнфо, Группа МИД, 2020.
Традиционная церемония награждения дипломантов и лауреатов планируется на 21 июня в Пулковской обсерватории.
Фотография в шапке: Никита Аверин.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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